הפרויקט של עידן רייכל לילה לא רגוע

"לילה לא רגוע" הוא שיר שמייצג את אחד הקווים המרכזיים ביצירה של הפרויקט של עידן רייכל: היכולת לקחת רגש פשוט לכאורה – געגוע, אובדן, זיכרון של קשר שנגמר – ולהפוך אותו למרחב מוזיקלי רחב, כמעט קולנועי. זהו שיר שאינו נשען על דרמה חיצונית אלא על תחושת חלל פנימי: מה שנשאר אחרי שאדם שהיה חלק מהחיים כבר איננו.

השורה הפותחת: "זה לילה לא רגוע / רק חושבת עליך" מציגה לכאורה שיר אהבה רגיל, אך מתברר שהגעגוע אינו רק לאדם מסוים אלא לעולם שהיה: "ותמיד זה געגוע / לכל מה שהיה ונגמר" – משפט מרכזי בשיר. הכאב אינו רק על אובדן אדם, אלא על אובדן תקופה, זהות ואפשרות לחיים אחרים. גם: ב"הבטחת לא ללכת / עד שלא יכולת עוד להישאר" שאין האשמה חד-צדדית. אין כאן "אתה עזבת אותי", אלא הכרה בכך שלפעמים אנשים מבטיחים להישאר אבל המציאות חזקה מהם. זה מעניק לשיר בגרות רגשית.

"תמיד חלמתי שיהיו לי כנפיים ואביט ככה על כל העולם" – הכנפיים הן סמל מוכר לחופש, אבל כאן הן אינן רק שאיפה להתרומם. הדוברת רוצה גם: "ואוכל לנחם אז בשקט / את כל הכאבים בעולם" – משפט שמאפיין מאוד את העולם של רייכל: כאב פרטי שמתחבר לרצון כמעט רוחני לתקן את הכאב של אחרים. מנגד מגיע הדימוי: "שנים כמו דג שתקתי ככה במים / עד שאבדתי עמוק בים" – שמתאר לא רק עצב אלא חיים בתוך שתיקה. הדג במים הוא יצור שנמצא בסביבה הטבעית שלו אך גם אינו יכול לדבר. זו מטאפורה לבדידות פנימית: להיות מוקף בעולם ועדיין לא להצליח להביע את עצמך.

השורות: "הבטיחו לי שיהיה בסדר/ שכשאהיה גדולה זה יסתדר/ והכאב הזה נשאר בחדר/וגם אחרי שנים הוא לא עובר" מחריגות את השיר משיר געגועים רומנטי והופכות אותו לשיר על פצע רגשי מתמשך. יש בו רעיון מוכר מאוד ביצירה של רייכל: הזמן אינו תמיד מרפא; לפעמים הוא רק מלמד אותנו לחיות לצד הכאב. המילה "חדר" משמעותית במיוחד. הכאב אינו מתואר כסערה חיצונית אלא כמשהו שנשאר במקום סגור ואינטימי. כמו זיכרון שאי אפשר לגרש.

השיר נשען על מרכיבים המזוהים מאוד עם רייכל: מלודיה זורמת, הרמוניה עשירה אך נגישה, קצב אמצע-דרך שאינו דוחף אלא מאפשר למילים לנשום, וטון שירה מעט מלנכולי שמעניק תחושה של וידוי אישי. השיר נתפס כבר בהאזנה הראשונה. אין כאן מבנה מורכב או שינויי כיוון דרמטיים; להפך – רייכל משתמש בפשטות כמעט כעיקרון אמנותי. המנגינה חוזרת ונאחזת בזיכרון כמו מחשבה שחוזרת בלילה, אבל מתחת לפשטות הזו קיימת בנייה מדויקת: ההרמוניות יוצרות תחושה של געגוע שאינו נפתר. גם כאשר הלחן נשמע רגוע, יש בו מתח רגשי מתמיד, כאילו הדובר אינו באמת מצליח להשתחרר מהעבר.

ההפקה נותנת לשיר להתקדם באותה נשימה. זו בחירה שמתאימה לטקסט. שיר על געגוע אינו צריך "נפילה" דרמטית; הוא צריך להרגיש כמו לילה ארוך שבו המחשבות חוזרות שוב ושוב. החיסרון הוא שמבחינה מוזיקלית, מי שמכיר היטב את יצירת רייכל עשוי להרגיש שהשיר אינו מביא הפתעה חדשה. יש בו את כל המרכיבים המזוהים איתו – פסנתר, מלודיה נוגעת, אווירה אתנית-עולמית עדינה, מלנכוליה מאופקת – אך כמעט ללא שבירת תבנית.

מי שמחפש חדשנות צורנית או מהלך מוזיקלי בלתי צפוי לא ימצא כאן. השיר אינו מנסה לערער או להפתיע, אלא להעניק תחושת בית מוכרת. לעיתים הדבר עלול להישמע צפוי מדי, כמעט כמו וריאציה נוספת על השפה שבנה.

כוחו אינו בתחכום אלא בדיוק הרגשי: הוא מצליח ללכוד את הרגע שבו הלילה שקט מדי, הזיכרונות חוזרים, ואדם מגלה שיש כאבים שלא נעלמים – רק לומדים לשאת אותם.

זוהי התמצית האיכותית של רייכל: הוא כמעט אף פעם אינו כותב על אירוע גדול, אלא על מה שנשאר בלב אחרי שהאירוע כבר נגמר, וכשזה .מלודי מאוד, נגיש, עטוף באווירה מלנכולית ומבוסס על יכולת נדירה להפוך רגשות כלליים לחוויה אישית – התוצאה כרגיל גם מגעת וגם נוגעת

הפרויקט של עידן רייכל לילה לא רגוע

זה לילה לא רגוע

רק חושבת עליך

ותמיד זה געגוע

לכל מה שהיה ונגמר

הבטחת לא ללכת

עד שלא יכולת עוד להישאר

ונגמר האוויר

לא נושמת

והלוואי היום הזה ייגמר

תמיד חלמתי שיהיו לי כנפיים

ואביט ככה על כל העולם

ואוכל לנחם אז בשקט

את כל הכאבים בעולם

שנים כמו דג שתקתי ככה במים

עד שאבדתי עמוק בים

ולפעמים חלמתי שחוזרת

והתעוררתי אבודה אי שם

הבטיחו לי שיהיה בסדר

שכשאהיה גדולה זה יסתדר

והכאב הזה נשאר בחדר

וגם אחרי שנים הוא לא עובר

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