טיילור סוויפט הזמינה את הזמרת-יוצרת גרייסי אברמס במהלך ההופעות האחרונות של שובר הקופות שלה "The Eras Tour" בוונקובר לשיר בדואט I Love You, I’m Sorry x Last Kiss מאש אפ משני שירים שלהן. בנובמבר, השיר עלה ברשימת המועמדויות לגראמי עבור צמד הפופ/הופעת הפופ הטובה ביותר, שם הוא יתמודד מול "Levii's Jeans" של ביונסה ופוסט מאלון ו-"Guess" של צ'רלי XCX ובילי אייליש.

הצמד ביצע בעבר את השיר בהופעה חיה בטורונטו בחודש שעבר (16 בנובמבר),

הפעם הן ביצעו מאש אפ של 'I Love You, I'm Sorry' של אברמס ו'Last Kiss' של סוויפט, מאלבומה 'Speak Now' מ-2010. סוויפט חגגה את האיחוד שלהם ואמרה למעריצים שזו "ההזדמנות האחרונה שיש לה ולגרייסי להופיע יחד בסיבוב ההופעות הזה".

טיילור סוויפט אירחה גרייסי אברמס בהופעות האחרונות של Eras Tour בוונקובר – I Love You, I’m Sorry x Last Kiss

Last Kiss / I Love You, I'm Sorry (MASHUP) – Taylor Swift & Gracie Abrams

Taylor Swift Facebook