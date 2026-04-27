השיר "רק את” של יערה טופ הוא טקסט טעון שמצליח ללכוד רגע מאוד ספציפי אחרי פרידה: הרגע שבו הצד שעזב חוזר לא מאהבה מחודשת, אלא מתוך חולשה, בדידות או חרטה. הדוברת מציבה גבול ברור, ובכך הופכת את השיר לא רק לפריקה רגשית אלא גם להצהרה של כוח.

לב השיר נמצא במשפט החוזר: "רק את שברת את הלב שלך”. זו אמירה חדה ואפילו אכזרית במכוון. במקום הנרטיב המוכר של "שברת לי את הלב”, הדוברת הופכת את הכיוון: האקסית היא זו שגרמה לשבר לא כי מישהו פגע בה ישירות, אלא כי היא בחרה לעזוב. יערה תוקפת בשירתה, כשהיא מתמקדת באחריות רגשית. האקסית מוצגת כמי שמחפשת נחמה חיצונית במקום להתמודד עם ההשלכות של הבחירות שלה. היא מסרבת לקחת על עצמה את תפקיד "המנחמת”, ובכך שוברת דפוס רומנטי מוכר.

השורה "ומה איתי?” היא רגע קריטי – היא מחזירה את הפוקוס מהאקסית הסובלת אל הדוברת עצמה, ומדגישה שהכאב שלה לא פחות חשוב, גם אם הוא פחות "דרמטי”.

הבתים הראשונים מלאים תיאור של מצוקה מצד האקסית: "לא מצליחה להירדם”, "המחשבות דופקות בקיר”, אבל ככל שהשיר מתקדם, הטון משתנה: מתחנונים לדחייה. הפזמון מתפקד כמו פטיש – חזרה מונוטונית שמדגישה את במסר ובשפה יש ישירות נוקבת יזה משרת את האמינות של הדוברת.

מוזיקלית, השיר נשען על רוק "נוסע” חסר פשרות בקצב המהודק והגרוב הממוקד. השירה של יערה טופ בולטת במיוחד. יש בה בעיקר קשיחות, וזה בדיוק חלק מהמתח שהיא ביקשה ליצור. הקונספט ברור וממוקד -אין התפזרות. הפזמון חזק, קליט וחד. יש בשיר התקדמות רגשית אמיתית.

ביקורת? הדמות של האקסית נשארת קצת חד-ממדית. אנחנו רואים אותה רק דרך עיני הדוברת, בלי מורכבות נוספת.

"רק את” הוא שיר פרידה שלא מתמקד בכאב עצמו, אלא בגבולות שאחריו. הוא פחות "עצוב” במובן הקלאסי ויותר החלטי, אפילו קר. החוזקה המרכזית שלו היא בהיפוך התפקידים: במקום להתגעגע, הדוברת תוקפת. במקום להישבר- היא מתעצמת. מוסיקת הרוק הבלתי מתפשרת משדרת חזק את הסיטואציה.

יערה טופ רק את בימוי: תמיר פיינגולד, הפקה: רון אורבך

זה לא הוגן

שאת תשבי ותדברי כאן על עצמך

שקשה לך לישון

שנמאס לך ממך

ששתית את הכל ועכשיו מאוחר

את יכולה רק לבוא ולהיות עד מחר

הירח משומש והדרך משובשת

זה לא הוגן לי בכלל

ואת בכל זאת מבקשת

ושולחת הודעה

לא מצליחה להירדם

המחשבות דופקות בקיר

מתחרטת בזהירות

גם לטעות סיכוי סביר

אולי במכונת הזמן תחזירי רגע לאחור

ואם אני אשכח אותך ולא תוכלי יותר לחזור

מה תעשי עם הבדידות שמתקוששת ולוחשת

זה לא הוגן לא לא כלפי

ואת בכל זאת מתעקשת

מתקשרת אלי

ומה איתי?

זה לא כדאי

פזמון:

רק את שברת את הלב שלך

רק את שברת את הלב שלך

את הלב שלך

אז נו תניחי לי

תשחררי כבר במנוחה

הרי עזבת אותי

אז על מה את כבר בוכה

וארזת ועטפת את עצמך

לחוץ לעזאזל

ויש לך בית משלך

משם הכל כבר יתגלגל

והסיפור הזה כואב לי

כמו שהוא מסופר גם בך

אבל אני לא אשתגע

אנ׳לא אפול אנ׳לא אפתח

ת׳דלת כשאת דופקת בה פתאום

אני לא אנחם אותך

רק להיום

רק את שברת את הלב שלך..

