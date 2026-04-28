השיר "ושמש באה בזמן” של כברה קסאי הוא שיר אינטימי ועדין שמצליח להישמע כמו תפילה אישית, ובו בזמן לגעת בפחד אוניברסלי: דאגה לאדם קרוב שנמצא רחוק, בסכנה.

לב השיר נמצא במתח בין שני כוחות: חרדה וחוסר שליטה ("בלילות קשה…”, „קולות שדים”), אמונה ונחמה („האור הטוב הוא לא נעלם”, "השמש באה בזמן”)

קסאי נמצאת במצב של המתנה: "הימים עוברים וזה עוזר" – יש הסחת דעת, אך הלילות חושפים את הפחד האמיתי השאלות שהיא שואלת ("אם כבד לך או קר בלילה”, "מי מבטיח שתחזור”) לא מחפשות תשובה – הן מבטאות חוסר אונים.

העידוד העצמי בפזמון, נשמע כמעט מנטרה: "תזכור תמיד השמש באה בזמן”. זו אינה הבטחה ריאליסטית, אלא אמונה עיקשת- היצמדות לרעיון שיש סדר בעולם, גם כשהמציאות מרגישה כאוטית.

הכתיבה לא מורכבת במיוחד, אבל היא ישירה ומדויקת רגשית. החזרתיות בפזמון פועלת כמו עוגן – גם מוזיקלי וגם רגשי.

הבחירה לשלב שירה בטיגריניה (שפת התִגְרַים מאזור תיגראי באתיופיה) היא לא רק אסתטית אלא היא עמוקה רגשית – מחברת את השיר לשורשים משפחתיים ותרבותיים, מעניקה תחושת אותנטיות וחום, מרחיבה את החוויה מעבר לסיפור אישי ישראלי לסיפור של זהות והגירה זה יוצר תחושה שהשיר הוא גם פנייה לאדם הקרוב (אחיה שנלחם בלבנון) וגם פנייה למסורת.

טקסט: השפה לעיתים צפויה ולא מפתיעה, חלק מהשורות („הימים עוברים מהר”, „בלילות קשה”) מוכרות משירי רגש אחרים

המוסיקה והתזמור הרכים והמלודיים משרתים את הטקסט: אין התפרצויות דרמטיות – הכול נשמר מאופק, הלחן זורם מחזק את תחושת התפילה. ההגשה מזכירה מאוד את עבודתה עם עידן רייכל – שירה נקייה עם נגיעות סלסול עדינות, דגש על רגש ולא על כוח ווקאלי, תחושת נשימה בתוך השיר כברה קסאי לא צועקת את הכאב היא שרה אותו במתינות, בכנות רגשית חזקה ולא מתאמצת, וזה מה שהופך אותו לאמין.

"ושמש באה בזמן” הוא שיר של החזקה רגשית – לא פתרון. הוא אינו מבטיח שהכול יהיה בסדר, ומצד שני מתעקש להאמין שכן. החוזקה שלו היא בפשטות: לא דרמה גדולה, לא הפקה עמוסה, אלא קול אחד, דואג, שמנסה להחזיק תקווה. זה שיר שמרגיש כמו מכתב או תפילה חרישית שנשלחת למרחק, בתקווה שמישהו ישמע.

כברה קסאי שמש באה בזמן

והימים עוברים מהר וזה עוזר,

אך בלילות קשה אני מודה יותר

מסתובבת בין קירות דוממים

ובראש שלי קולות שדים

והשתיקה הזאת גומרת לי ת'לב

כשאתה לא פה על מה אתה חושב

אם כבד לך או קר בלילה

אם שומרים עליך מלמעלה

אם אתה שם אם אתה איתי לא נרדם

תדע האור הטוב הוא לא נעלם,

אם אתה שם באיזו נקודה בעולם

תזכור תמיד השמש באה בזמן,

תזכור תמיד השמש באה בזמן

ואיך הזמן הזה תופס אותי חזק

מה ישאר בסוף בתום המאבק

ומי מבטיח שתחזור בסדר

ומה קורה לך בתוך החדר

ואם אתה שם, אם אתה איתי לא נרדם

תדע האור הטוב הוא לא נעלם

אם אתה שם באיזו נקודה בעולם,

תזכור תמיד השמש באה בזמן

תזכור תמיד השמש באה בזמן

