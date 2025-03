כל הזוכים באירוויזיון 1956-2024

מאז 1956, האירוויזיון מהווה אחת מפסגת הפופ באירופה בתחרות בה מתכנסות עשרת מדינות במקום אחד, כשהמטרה היא – כמה שיותר דוז פואה.

התחרות השנה מתקיימת בבאזל, שוויץ (13-15-17 במאי) בעקבות ניצחונו של השוויצרי נמו עם השיר The Code ב-2024.

תחרות האירוויזיון היא אחד האירועים המוזיקליים הגדולים בעולם, אך היא גם מקור בלתי נדלה לדיון אמנותי וביקורתי. מבחינה אומנותית, האירוויזיון משלב בתוכו מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים, אסתטיקה ויזואלית ולעיתים אף אלמנטים תיאטרליים מוגזמים. הביקורת עליו נוגעת בעיקר לשני היבטים מרכזיים: איכות המוזיקה והביצועים, מול השואו והפוליטיקה שמאחורי ההצבעות.

מוזיקה או שואו?

באופן מסורתי, האירוויזיון היה במה לשירים מלודיים עם אופי עממי-פופולרי, אך עם השנים התחרות התפתחה והפכה לקרנבל חזותי. מדינות רבות משקיעות הון עתק בהפקת הופעות מרשימות, הכוללות פירוטכניקה, ריקודים מורכבים, ותחפושות יוצאות דופן. פעמים רבות הביצוע החזותי גובר על איכות המוזיקה עצמה, מה שמוביל לטענות כי התחרות מתעדפת שואו על פני כישרון מוזיקלי.

השפעות תרבותיות ואומנותיות

למרות זאת, האירוויזיון היה ועודנו פלטפורמה לחדשנות ולביטוי אישי. התחרות השפיעה על המוזיקה הפופולרית האירופית, חשפה אמנים חדשים והביאה לקדמת הבמה ז’אנרים מגוונים, כמו מטאל (לורדי, פינלנד 2006), אופרה-פופ (איל וולו, איטליה 2015), ואלקטרו-פופ (לורין, שבדיה 2012 ו-2023).

הצבעות – אמנות או פוליטיקה?

למרות ההצהרה של איגוד השידור האירופאי שהתחרות היא א-פוליטית, האירוויזיון מהווה במה לקולות חברתיים ופוליטיים – בין אם מדובר במסרים של שוויון וזכויות להט”ב, מחאות פוליטיות מרומזות, או הדגשת תרבויות מקומיות. אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת הוא שיטת ההצבעה. הביקורת המרכזית היא שההצבעה בין המדינות אינה מבוססת רק על איכות המוזיקה, אלא גם על בריתות פוליטיות ותרבותיות. כך, מדינות שכנות או בעלות היסטוריה משותפת נוטות להצביע זו לזו, מה שלעיתים פוגע באובייקטיביות של התחרות כאירוע מוזיקלי טהור.

בסופו של דבר, האירוויזיון הוא תופעה תרבותית מורכבת. מצד אחד, הוא מקדם יצירה מוזיקלית ומעניק במה לאמנים צעירים. מצד שני, הוא מושפע מאוד מטרנדים, פוליטיקה והפקות ראוותניות. בין אם הוא נחשב לאמנות גבוהה או למופע בידור המוני – אין ספק שהאירוויזיון הוא אירוע משמעותי בתרבות הפופ העולמית.

כל הזוכים באירוויזיון 1956-2024

1956 – Lys Assia – Refrain (Switzerland)

1957 – Corry Brokken – Net als toen (Netherlands)

1958 – Andre Claveau – Dors mon amour (France)

1959 – Teddy Scholten – Een Beetje (Netherlands)

1960 – Jacqueline Boyer – Tom Pillibi (France)

1961 – Jean-Claude Pascal – Nous les amoureux (Luxembourg)

1962 – Isabelle Aubret – Un premier amour (France)

1963 – Grethe and Jorgen Ingmann – Dansevise (Denmark)

1964 – Gigliola Cinquetti – Non ho l'eta (Italy)

1965 – France Gall – Poupee de cire, poupée de son (Luxembourg)

1966 – Udo Juergens – Merci Cherie (Austria)

1967 – Sandie Shaw – Puppet on a String (UK)

1968 – Massiel – La, la, laa (Spain)

1969 – Four way tie: Salome – Vivo Cantando (Spain), Lulu – Boom-bang-a-bang (UK), Lenny Kuhr – De troubadour (Netherlands), Frida Boccara – Un jour, un enfant (France)

1970 – Dana – All Kinds of Everything (Ireland)

1971 – Séverine – Un banc, un arbre, une rue (Monaco)

1972 – Vicky Leandros – Apres toi (Luxembourg)

1973 – Anne-Marie David – Tu te reconnaitras (Luxembourg)

1974 – ABBA – Waterloo (Sweden)

1975 – Teach-In – Ding-a-Dong (Netherlands)

1976 – Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me (UK)

1977 – Marie Myriam – L'oiseau et l'enfant (France)

1978 – Izhar Cohen and the Alphabeta – A-Ba-Ni-Bi (Israel)

1979 – Milk and Honey – Hallelujah (Israel)

1980 – Johnny Logan – What's Another Year (Ireland)

1981 – Bucks Fizz – Making Your Mind Up (UK)

1982 – Nicole – Ein bisschen Frieden (Germany)

1983 – Corinne Hermes – Si la vie est cadeau (Luxembourg)

1984 – Herreys – Diggi-Loo Diggi-Ley (Sweden)

1985 – Bobbysocks! – La det swinge (Norway)

1986 – Sandra Kim – J'aime la vie (Belgium)

1987 – Johnny Logan – Hold Me Now (Ireland)

1988 – Celine Dion – Ne partez pas sans moi (Switzerland)

1989 – Riva – Rock Me (Yugoslavia)

1990 – Toto Cutugno – Insieme: 1992 (Italy)

1991 – Carola – Fangad av en stormvind (Sweden)

1992 – Linda Martin – Why Me? (Ireland)

1993 – Niamh Kavanagh – In Your Eyes (Ireland)

1994 – Paul Harrington and Charlie McGettigan – Rock 'n' Roll Kids (Ireland)

1995 – Secret Garden – Nocturne (Norway)

1996 – Eimear Quinn – The Voice (Ireland)

1997 – Katrina and the Waves – Love Shine a Light (UK)

1998 – Dana International – Diva (Israel)

1999 – Charlotte Nilsson – Take Me To Your Heaven (Sweden)

2000 – Olsen Brothers – Fly on the Love Wings (Denmark)

2001 – Tanal Padar, Dave Benton and 2XL – Everybody (Estonia)

2002 – Marie N – I Wanna (Latvia)

2003 – Sertab Erener – Everyway That I Can (Turkey)

2004 – Rusiana – Wild Dances (Ukraine)

2005 – Helena Paparizou – My Number One (Greece)

2006 – Lordi – Hard Rock Hallelujah (Finland)

2007 – Marija Serifovic – Molitva (Serbia)

2008 – Dima Bilan – Believe (Russia)

2009 – Alexander Rybak – Fairytale (Norway)

2010 – Lena – Satellite (Germany)

2011 – Ell & Nikki – Running Scared (Azerbaijan)

2012 – Loreen – Euphoria (Sweden)

2013 – Emmelie de Forest – Only Teardrops (Denmark)

2014 – Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Austria)

2015 – Mans Zelmerlow – Heroes (Sweden)

2016 – Jamala – 1944 (Ukraine)

2017 – Salvador Sobral – Amar pelos dois (Portugal)

2018 – Netta – Toy (Israel)

2019 – Duncan Laurence – Arcade (Netherlands)

2020 – No winner (Eurovision cancelled due to COVID-19 pandemic)

2021 – Måneskin – Zitti e Buoni (Italy)

2022 – Kalush Orchestra – Stefania (Ukraine)

2023 – Loreen – Tattoo (Sweden)

2024 – Nemo – The Code (Switzerland)

מדינות שזכו יותר מפעם אחת באירוויזיון

1. Ireland, Sweden (7)

2. Netherlands, France, UK, Luxembourg (5)

3. Israel (4)

4. Italy, Norway, Denmark, Ukraine (3)

5. Germany, Spain, Switzerland, Austria (2)

