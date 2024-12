כריס קורנל Higher Truth Tour בהיכל התרבות תא

כמעט כל ביוגרפיה של כריס קורנל מתחילה במילה grunge, מושג המתייחס לסגנון רוק אלטרנטיבי שמקורו בסיאטל. אחרי ההופעה בהיכל, הייתי מוסיף את המינוח soul לסיפור החיים שלו, לאו דווקא במשמעות של ז'אנר, אלא של טון ואווירה. למעשה – Soulful. זו הייתה הופעה של רגש. הרבה רגש.

המעריצים מגיעים עם רשימה של שירים. הם לא יניחו לו עד שיעשה את “Black Hole Sun”. כריס קורנל נמצא כבר בתקופה' שהוא עולה לבמה לרצות קהל. תלתלים שמכסים עיניים כחולות, הלבוש השחור המסורתי, קולו המחוספס. הפקה צנועה. מחליף גיטרות אקוסטיות. עובר מכיסא לעמידה. גובה עיניים עם הקהל. מניף פלקט בצבעי כחול-לבן (הדגל הלאומי הגיע גם לכאן…), שהגיש לו מעריץ האומר: Don't Forget Our Broken Hearts.

“Higher Truth” האלבום , מתכתב עם המגמה הזו. האקוסטי מבליט עוד יותר את קווי המתאר הרוק בלוזיים העוצמתיים של קורנל. באחד השירים מהאלבום, – “Before We Disappear”, בלדה שפתחה את הערב. קורנל שר בזעקה שמגיעה ממעמקים, ואתה מאמין לו:

So how hard can it be how hard

To share your love with me?

How hard can it be

To rise with me each morning?

I know that it feels like

We will live forever

But I fear

That time can hide the years

Like we were never here

So hold on tightly my dear

Before we disappear

Before we disappear

הערב מציג את כריס קורנל כבלוזמן הפונה לקהל "ממוצע", מה שמכנים casual fan. בליווי נגן אחד בלבד, הצ'לן בריאן גיבסון, הוכיח קורנל, שגם אם אינו ממציא עצמו מחדש, הוא מניח אבן פינה משלו בהיכל התהילה של המוסיקה האמריקנית, ולשם כך הוא מוכן לייצר תמהיל שכולל את שיריו שלו, סאונדגרדן, אודיוסלייב, וקאברים מכל הבא ליד. מטפל בשירים כאילו הם ז'אנר אחד, ובמגע טעון, אך נינוח, בעיבודים שמפיקים את את כל מה שניתן להפיק משני כלים אקוסטיים ובתאורה פונקציונאלית מצוינת. מדהים: כל העוצמה ה"רוקית" שלו יוצאת בפורמט האקוסטי.

שירים כ – 'Nearly Forgot My Broken Heart' ו – 'Josephine' משרטטים את קורנל כרוקר של צליל אקוסטי בקולן העשן, הטעון. הפניה הגורפת שלו לקאברים גם היא מסמנת קווי מתאר של אומן ורסטילי,שלא עף רק על החומר של עצמו, אלא מנסה ,ובדרך כלל מצליח, להיחשף באמצעות שירים של אחרים מ-One של U2 דרך פרינס של Nothing Compares בוב דילן של The Times They Are A-Changin, טמפל אופ דה דוג סונג של Call Me a Dog. גם אלה נכנסים לקונטקסט של המופע של כריס קורנל, חוברים לשירים המקוריים כדי לייצר מסכת שירים רציפה, שיש בה עוצמות חזקות של העכשיו יותר מאשר התרפקות על העבר.

צילום: מרגלית חרסונסקי

אחד ויחיד ולא צפוי גם במותו

כריס קורנל Higher Truth Tour בהיכל התרבות תא

Before We Disappear Can't Change Me As Hope & Promise Fade Nothing Compares 2 U Prince Nearly Forgot My Broken Heart The Times They Are A-Changin' – Bob Dylan Version Fell on Black Days – Soundgarden Song Call Me a Dog – Temple Of The Dog Song Doesn't Remind Me – Audioslave Song Blow Up the Outside World – Soundgarden Song Let Your Eyes Wander You Know My Name I Am the Highway – Audioslave Song Misery Chain One – U2 Chords With Metallica Lyrics Rusty Cage – Soundgarden Song Black Hole Sun – Soundgarden Song Hunger Strike – Temple Of The Dog Song Wooden Jesus – Temple Of The Dog Song A Day in the Life – The Beatles Cover

הדרן: Higher Truth , Seasons, Josephine

