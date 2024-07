לאן נעלמה סוזן בויל?

סוזן בויל כבשה את לבם של צופים מבריטניה ומחוצה לה לאחר האודישן שלה ב-Brittain's Got Talent באפריל 2009.

בויל, שהייתה אז בת 47, שרה את "I Dreamed A Dream" מ-Les Misérables באודישן ב בעונה 3 במה שתואר כ"אחד האודישנים הבלתי נשכחים ביותר" בתולדות התוכנית. ההופעה שלה זעזעה הן את הקהל והן את השופטים סיימון קאוול, פירס מורגן ואמנדה הולדן, והיא המשיכה לחצי הגמר. הביצוע הלא יאמן הזה סיכם אפיזודה בה גברת מרגע גרמה למיליונים בכל רחבי העולם החסירו פעימה מול המרקעים וגלשו ליוטיוב כדי לראות את השכנה שממול שרה כמו בכירת זמרות המחזמר בכל הזמנים.

עשור לאחר האודישן ההוא קאוול ציין שהוא "לעולם לא ישכח" את הרגע, ואמר "היה לי יום נורא ואיום ואני זוכר שאמרתי, 'אני באמת מאוד מקווה שהיא לא תשיר', כי היו כל כך הרבה זמרים גרועים באותו יום. וחשבתי, 'אני פשוט לא יכול לסבול עוד אחד'.

למרות שקאוול אמר שלקבוצת השופטים היו ציפיות נמוכות מהאודישן של בויל, הוא הסכים שבויל היתה "הדוגמה המושלמת של 'לעולם אל תשפוט ספר לפי הכריכה שלו'". קאוול ציין בפני הצוותים שבויל בסופו של דבר "שינתה את ספר החוקים של התחרות" "היא הגיעה לתוכנית הזו והכל השתנה כי עד אותה נקודה… הייתה תפיסה שאתה צריך להיראות בצורה מסוימת או להיות בגיל מתאים."

במבט לאחור על הקריירה שלה בעשור לתחרות, באפריל 2019, בויל אמרה ל-PEOPLE ש"ההפתעה הגדולה ביותר" היא שהיא עדיין ממשיכה 10 שנים מאוחר יותר. אבל היא הסבירה, "תהילה היא מושג כל כך מוזר ומעולם לא הייתה המניע שלי. אני רק רוצה לשיר עבור אנשים ולתת להם שמחה, אושר, להשעות את המציאות לזמן קצר ולבדר".

"בשנים הראשונות זו הייתה דאגה מתמדת שהייתה לי, שהחלום הזה, המסע המדהים הזה שהייתי בו יתגשם, ודאגתי שזה ייעלם בן לילה", אמר בויל. "אתה שומע את הקלישאה 'חמש דקות של תהילה' וכל הזמן חשבתי לעצמי, טוב שחמש הדקות שלי בטח נגמרו, אבל 10 שנים אחרי, ואני עדיין ממשיכה, וזה עדין הלם עבורי כמו לכולם."

בויל מבלקבורן, מערב לותיאן שבסקוטלנד, למדה בבית הספר למשחק באדינבורו והייתה חלק מפסטיבל אמנויות המיצג, "אדינבורו פרינג'". היא גם הופיעה בטלוויזיה בתוכנית My Kind of People של ITV "בשביל הכיף"אבל הקריירה שלה מעולם לא ממש המשיכה כמו שתכננה.

לאחר שלקחה פסק זמן מהשירה כדי לטפל באמה המנוחה, שמתה ב-2007, בויל קיבלה אומץ לעבור אודישן ל- תוכנית Britain’s Got Talent לאחר שצפתה בטנור האנגלי פול פוטס מתחרה וממשיך לככב. היא השתתפה באודישן בגלזגו לפני שנשלחה לאודישן השני שלה מול צוות השופטים, קאוול, מורגן והולדן.

"ציפיתי שאנשים יהיו קצת ציניים", אמרה בויל ל"גרדיאן". "אבל החלטתי לנצח אותם. הם לא ידעו למה לצפות. לפני Britain's Got Talent, מעולם לא הייתה לי הזדמנות ראויה. אתה רק צריך להמשיך תעשה צעד אחד בכל פעם, ויום אחד אתה תצליח פשוט לא לוותר."

לאחר האודישן המפורסם של בויל, היא הייתה בין 40 המבצעים שעלו לחצי הגמר של התוכנית. עם זאת, המסע שלה בחרות לא היה חף מרגעים קשים.

בגלל הלחץ הבלתי נלאה של העיתונות וצלמי הפפראצי, בויל הסתתרה, אבל בכל זאת הצליחה להמשיך כדי "לא לזרוק את ההזדמנות הגדולה שלי עכשיו".

בחצי הגמר הראשון של התוכנית, היא ביצעה את "Memory" מ-Cats. זו היתה ההתחלה בדרך לגמר. היא הגיעה למקום השני אחרי להקת הריקוד Diversity.



בויל הייתה סנסציה ברחבי העולם מרגע שסרטון האודישן שלה עלה לאינטרנט. באפריל 2009, הייתה לה מה הופעה הראשונה בארה"ב בב-CBS, שם שרה את "I Dreamed a Dream". בנובמבר אותה שנה היא ח זרה לקדם את המוזיקה שלה בארצות הברית, והפעם הופיעה בתוכנית Today show של NBC כדי לקדם את אלבום האולפן הראשון שלה, שנקרא על שם הלחן האיקוני של Les Misérables.

מהיותה גברת לא מוכרת קטנה עם חתול בסקוטלנד הפכה למזוהה בכל מקום אליו הגיעה.

"באמת לא הבנתי עד כמה רחוק קליפ האודישן הגיע!" היא הוסיפה. "בשנת 2009 אמרתי שכל חיי הייתי אאוטסיידר שמסתכלת מבחוץ, ועכשיו אני יכול להיות חלק מזה, וזה נכון היום".

בויל הוציאה שמונה אלבומי אולפן במהלך הקריירה שלה, כולל הבכורה שלה, The Gift ב-2010, Someone to Watch Over Me ב-2011, Standing Ovation: The Greatest Songs from the Stage ב-2012, Home for Christmas ב-2013 , תקווה ב-2014, עולם נפלא ב-2016 ועשר ב-2019.

היא גם יצאה לסיבוב הופעות במספר הזדמנויות, כולל עם עמיתים לפיינליסטים של תוכנית הכישרונות ב-2009, כמו גם סיבוב ההופעות שלה "Susan Boyle in Concert" בין 2013 ל-2014. מחוץ למוזיקה, בויל הוציאה את האוטוביוגרפיה שלה The Woman I Was Born To Be: My Story בשנת 2010. עם זאת: בשנים האחרונות היא הורידה את קצב הפעילות שלה. ב-2019 היא הוציאה אלבום בשם “Ten” לציון עשור לקריירה שלה מאז התגלתה בתוכנית, ומאז היא מתמקדת יותר בחיים האישיים שלה ושומרת על פרופיל נמוך יותר מבחינת התקשורת. היא חיה בעיירת הולדתה בסקוטלנד ומנהלת חיים שקטים יותר לעומת השנים הראשונות לאחר פריצתה הגדולה.

