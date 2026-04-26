להקת דוראן דוראן התאחדה עם ניל רוג'רס לשיר Free To Love

דוראן דוראן (Duran Duran) התאחדו מחדש עם נייל רוג’רס לביצוע השיר החדש שלהם “Free To Love”.

אייקוני הסינת'-פופ חזרו עם המוזיקה החדשה הראשונה שלהם לשנת 2026 – קריאה לתקווה, עם נגיעות פאנק, בסיוע אגדת Chic, נייל רוג’רס. רוג’רס ודוראן דוראן שיתפו פעולה רבות מאז הרמיקס המצליח שלהם ל־“The Reflex” בשנת 1984. “Free To Love” יוצא עם קליפ בהשראת התוכנית Top Of The Pops.בהנחיית קלארה אמפו בתפקיד המנחה.

סיימון לה בון הסולן: “‘Free To Love’ הוא דיסקו לשנות ה־2020. הוא קצבי ואנרגטי, שיר שעוסק בחופש; באהבת העולם המודרני במקום לשנוא אותו, וזה משהו שאנחנו צריכים עכשיו. היו חופשיים! היו חופשיים לאהוב!”

ניק רודס הוסיף: “בכל פעם שאנחנו מתחברים ומנגנים עם נייל, החשמל שהוא מייצר יכול להאיר עיר שלמה… ‘Free To Love’ הוא הקריאה שלנו לכל האנשים שרוצים שלום, תקווה והבנה שישררו.

לשיר יש מסר פשוט: אין דבר חשוב יותר מחופש ואהבה. אנחנו בהחלט צריכים הרבה יותר משניהם בעולם כרגע.”

נייל רוג’רס אמר על שיתוף הפעולה:“אהבת אמת היא חופשית וללא תנאים. האהבה שלי לדוראן דוראן, ומה שהמוזיקה שלנו יחד תמיד ייצגה, היא האהבה שאנו חולקים למשמעות העמוקה של השירים שלנו. לא משנה איזה כאוס מתרחש בחוץ, בתוך האולפן אנחנו חופשיים לאהוב את השקט שלנו.”

דוראן דוראן מתכוננת להופעה גדולה בפסטיבל BST Hyde Park ב 5 ביולי.

דוראן דוראן היא להקת גל חדש בריטית הפועלת משנת 1978. הלהקה הוקמה על ידי הקלידן ניק רודס והבסיסט ג'ון טיילור, אליהם חברו הסולן סיימון לה-בון, הגיטריסט אנדי טיילור והמתופף רוג'ר טיילור (אין קשר משפחתי)