טד נוג'נט (Ted Nugent) ובנו רוקו הוציאו שיר על ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ, 'מי ירה בטראמפ'. השיר מזהיר t, מי שירה בנשיא ארה"ב לשעבר “fucked up / When they shot Trump / They fucked up”. תיאודור אנתוני נוג'נט בן 75 הוא גיטריסט, זמר, כותב שירים ופעיל פוליטי אמריקאי. זכה בתחילה לתהילה כגיטריסט הראשי וכסולן מזדמן של The Amboy Dukes, להקה שהוקמה ב-1963 שניגנה רוק פסיכדלי ורוק הארד. לאחר פירוק הלהקה, הוא פתח בקריירת סולו מצליחה עם 3 אלבומי סולו. אלבומו האחרון, Detroit Muscle, יצא ב-2022.

נוג'נט זכה בעבר לביקורת על דעותיו הפוליטיות מהימין הקיצוני, כולל חזרה על טענות חסרות בסיס לפיהן תמך במהומות הקפיטול וטען כי גזענות מערכתית "תוקנה" בארה"ב, ושלאמריקה אין בעיית נשק. הוא העלה לפייסבוק שלו שמות של פוליטיקאים יהודים בולטים בארה"ב אשר תומכים בחוקי נשק נוקשים יותר ושם דגלי ישראל על תמונותיהם. "איזה סוג של אדם אוחז בדעות קדומות גזעניות יכול לא לדעת שבשביל בקרת נשק יהודים הם נאצים בתחפושת?", הוא הצהיר באחת התכתובות הפוגעניות שלו.

מי ירה בטראמפ שיר חדש על ניסיון ההתנקשות בדונלד טראמפ