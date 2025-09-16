בקונטקסט בינלאומי, כולל ברשתות חברתיות, פלטפורמות מוזיקה או הופעות בחו"ל – קוראים לו: Mergui. בישראל הוא השם "מרגי" (שם מקורי יונתן מרגי) יכול להיות איך הוא רוצה את עצמו האנגלית או בעברית? הכיוון בשלב זה דו סתרי, אם כי הפנים הם לשוק הגלובלי.

השיר "מלאך" הוא בלדת אהבה אפוקליפטית, שמשלבת בין תחושת סוף העולם לבין תשוקה לחיים, לרגע, ולאהבה טוטאלית.זהו שיר רגשי, סוחף ובעל נימה דרמטית, שבו הדובר מבקש לאחוז במה שיש – לפני שייגמר.

השורה הפותחת "אומרים לא נשאר הרבה לסוף העולם" ממקמת בתוך אווירה אפוקליפטית – לא בהכרח במובן המילולי, אלא כתחושה פנימית: העולם כפי שאנחנו מכירים אותו עומד להיגמר – אולי במובן רגשי, אולי חברתי, ואולי זה פשוט סוף של תקופה או סיטואציה.התחושה כאן היא של דחיפות רגשית – אם זה באמת הסוף, צריך להספיק לאהוב

מרגי מבקש "תני ללב שלך להתפזר" – בקשה לאהבה משוחררת, טוטאלית, בלי גבולות, בלי עכבות, ביטוי לרעיון: תאהבי אותי בלי לעצור, בלי לפחד. מערבב בין חושניות וחופש – שתייה, ים, ריקוד, התפשטות – "לשתות הכל ואז לרקוד מול הים / לראות כל היום מתקלף כמו החולצה שלך", מבקש שהאהובה תתמסר אליו בעוצמה, גם אם זה מסוכן, כמו התרסקות – "כמו מטוס תתרסקי עליי" – רגע שבו האהבה נתפסת לא כמשהו רגוע ורומנטי – אלא כהתרחשות עוצמתית, יצרית, כמעט אלימה מרוב עוצמה.

הכינוי "מלאך" בפזמון מבטא אידאליזציה, הערצה. מצד שני, הוא גם מרמז על משהו נישא, על זמני, לא מהעולם הזה – מה שמתחבר לרקע של "סוף העולם". – "בסוף העולם, שם נבנה לנו גם עדן קטן כאן". גם כשנדמה שהכול נחרב – הוא רוצה ליצור גן עדן פרטי עם האהובה שלו, רק הם, לבד. זהו אקט של אהבה כהצלה – בתוך כאוס, הם בוראים לעצמם מציאות אחרת.

מתוך התקופות הקשות שעבר ("עברתי גיהינום עד שמצאתי אותך") טראומות, אולי אכזבות קודמותף האהבה אליה היא ההצלה, המקום שבו הוא מצא מחדש את עצמו. אין חרטה – אפילו על הכאב – כי כל זה הוביל אליו אליה. הוא מדגיש שהיא העוגן שלו בעולם רועש, אלים ובלתי צפוי. מסר: גם כשהכול מתפרק – האהבה יכולה להיות רגע של גן עדן.

אפשר לקרוא את השיר גם כתגובה לדיכאון קולקטיבי או תחושת אובדן דרך בדור הצעיר – וממול, אהבה כהתקוממות, כבחירה לחיות, כאשר הדמות הנשית כמעט אלוהית, גואלת, מלאכית – והאהבה כמשהו נצחי על זמני.

בלדה נוגה, קו מלודי שמשדר רגש עמוק, ומרגי שר גבוה ואמוציונאלי את ה"רק שלא ייגמר". עיבוד והפקה במיטב המסורת של בלדות הפופ, כולל הרמוניה שמימית וסולו חשמלית, מה שהעלה מחשבה – למה רק בעברית? אד שירן, נדמה לי, היה קונה!

מרגי מלאך בימוי ועריכה ג'ו גרינינג

אומרים לא נשאר הרבה לסוף העולם

עוד רגע והכל יגמר

תני ללב שלך להתפזר

לשתות הכל ואז לרקוד מול הים

לראות כל היום מתקלף

כמו החולצה שלך

בייבי אל תחכי

כמו מטוס תתרסקי עליי

אני קורא לך מלאך

אח

כמה שרציתי לומר לך

בכל מקום כתבתי איי לאב יו

ורק שלא ייגמר

בסוף העולם

שם

נבנה לנו גם עדן קטן כאן

נהפוך את זה לרגע שלנו

ורק שלא ייגמר, שלא ייגמר

אהה.. אהה…

רק שלא יגמר שלא יגמר

עברתי גיהינום עד שמצאתי אותך

ועל הכל אני הייתי חוזר

על שנייה אני לא מצטער

בואי נקפוץ למים בלי לספור עד שלוש

העולם שלי צרחות ואת יודעת ללחוש

אני רוצה שתגלי לי מה עובר לך בראש

בייבי אל תחכי

כמו מטוס תתרסקי עליי

אני קורא לך מלאך

אח

כמה שרציתי לומר לך

בכל מקום כתבתי איי לאב יו

ורק שלא ייגמר

בסוף העולם

שם

נבנה לנו גם עדן קטן כאן

נהפוך את זה לרגע שלנו

ורק שלא ייגמר, שלא ייגמר

אהה.. אהה…

רק שלא יגמר שלא יגמר

אהה.. אהה…אני קורא לך מלאך

אח

כמה שרציתי לומר לך

בכל מקום כתבתי איי לאב יו

ורק שלא ייגמר

בסוף העולם

שם

נבנה לנו גם עדן קטן כאן

נהפוך את זה לרגע שלנו

ורק שלא ייגמר, שלא ייגמר

אהה..

שלא יגמר שלא יגמר

