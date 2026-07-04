מתן חסן כמה עברנו

"כמה עברנו" של מתן חסן הוא שיר נוסטלגיה והתבגרות המנסה ללכוד את הרגע שבו מביטים לאחור על שנות הנעורים ומבינים שהחוויות – הטובות והקשות כאחת – הן שעיצבו את מי שאנחנו. זהו שיר המיועד "לכל החבר'ה שעברו משהו בחיים", והוא מצליח לגעת בזיכרון קולקטיבי של חברות, אהבות ראשונות, טעויות וגעגוע לתקופה שבה הכול הרגיש אפשרי.

המוטיב המרכזי טמון במשפט: "את הזמן החולף אי אפשר לעצור." זהו משפט פשוט, כמעט בנאלי, אך הוא מכין את הקרקע לכל מה שמגיע אחריו. השיר אינו מתאר אירוע אחד, אלא רצף של תמונות זיכרון: מדורות על החוף, נשיקות ראשונות, שדות, שבתות, לילות של שכרות, קטטות וחיבוקים. אחד הדימויים היפים בשיר הוא: "נכנסתם ללב כמו איזה צרור יריות". הוא מבטא כיצד חברויות נעורים חודרות אל הנפש בעוצמה שאינה נשכחת. גם אם הניסוח אינו מעודן, הוא מצליח להעביר את עוצמת החוויה.

"כמה עברנו, בדרך נפלנו… עשינו הכול." בפזמון שנכתב כהמנון של דור או חבורה אין סיפור אישי מפורט אלא אוסף חוויות שכל מאזין יכול למלא במשמעות משלו. השילוב בין "טעויות מתוקות", "נשארו צלקות" ו"לא הייתי משנה דבר" מנסח תפיסה שלפיה גם הכישלונות הם חלק בלתי נפרד מהזהות. זו אינה נוסטלגיה שמייפה את העבר לחלוטין; היא מכירה בכך שהיו כאב, טעויות וצלקות, אך בוחרת לראות בהם חלק מהמחיר של חיים מלאים.

ביטויים מוכרים מעולם שירי הנוסטלגיה כמו "שרפנו הכול", "קפצנו לאש", "עשינו שטויות", "צלקות". אינם ייחודיים, אבל הם נשמעים אמינים משום שהם מוגשים ללא יומרה פיוטית. השיר אינו מבקש להרשים בתחכום לשוני אלא לעורר הזדהות.גם המשפט: "כשלא הצלחנו לדבר אז הלכנו מכות / אחרי שעתיים מחובקים עם דם ודמעות." מתאר בכנות את הדינמיקה של חברויות צעירות – אימפולסיביות, סוערות, אך גם מלאות סליחה. זהו אחד הרגעים החיים ביותר בשיר.

מתן חסן שר מתוך הזדהות מלאה עם הטקסט. אין תחושה של משחק או דרמטיזציה. דווקא האיפוק היחסי מעניק לשיר אמינות. הפזמון מבוצע באנרגיה גבוהה יותר מן הבתים, אך נשמרת אחידות רגשית לאורך כל השיר. הוא שר בגובה העיניים, בקול מעט מחוספס ובגישה שמעדיפה אמינות על פני ראווה. הבחירה הזו משרתת את אופיו של השיר ומחזקת את התחושה שמדובר בזיכרון אישי המסופר לחברים.

ההפקה אינה דוחקת את הזמר לקצה היכולות, אלא משאירה מקום למילים להיות במרכז. השיר יושב בבטחה על נתיב האמצע של הפופ־רוק הישראלי. אין כאן יומרה לחדש. הקצב בינוני, והעיבוד נבנה בהדרגה לקראת הפזמון, זהו שיר שנשען על המלודיה, על זרימה קצבית מעצימת מסר יותר מאשר על הפקה מורכבת.

מתן חסן כמה עברנו

את הזמן החולף

אי אפשר לעצור

לא פחדנו מכלום שרפנו הכל

מדורות על החול

נשיקות ראשונות

אבודים בשדות

בלי ששמתי לב

נכנסתם ללב כמו כמו איזה צרור יריות

הכל היה עכשיו לא נבהלנו מכלום

מי חשב על מחר

היו ימים טובים

7 חבר׳ה לב אחד

שנשבר שנזכר

כמה עברנו

בדרך נפלנו ‏

איך כל אהבה אז שרפה את הלב

חצינו גבולות

כל שבת באורות

עשינו הכל

טעיות מתוקות

שיכורים בלילות

נלחמנו חזק מי ידע אז כאב

עשינו שטויות

נשארו צלקות

עשינו הכל

ולא הייתי משנה דבר

לא הייתי משנה דבר

אז קפצנו לאש

ונתנו הכל

לא עניין אותי כלום רק רצינו לחיות

לשרוד את היום

כשלא הצלחנו לדבר אז הלכנו מכות

אחרי שעתיים מחובקים עם דם ודמעות

כמה עברנו

בדרך נפלנו ‏

איך כל אהבה אז שרפה את הלב

חצינו גבולות

כל שבת באורות

עשינו הכל

טעיות מתוקות

שיכורים בלילות

נלחמנו חזק מי ידע אז כאב

עשינו שטויות

נשארו צלקות

עשינו הכל

ולא הייתי משנה דבר

לא הייתי משנה דבר

הכל היה עכשיו ומה עכשיו מביט לאחור היו ימים טובים שותה עוד שלוק של זכרון

ונזכר

מאושר



מתן חסן – לא מפחד

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