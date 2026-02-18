נועה קירל או לה פופה

הביטוי “או לה פופהה” הוא תעתיק עברי של הצרפתית: Oh là là, poupée. פירושו בערך: “אוי-לה-לה, בובה!”. זה נאמר בדרך כלל בטון פלרטטני/מחמיא, כמו לומר למישהי שהיא יפה או מושכת, לפעמים קצת מוגזם או הומוריסטי. נועה קירל שרה פופ עכשווי, קצבי ומודע לעצמו – שיר העצמה נשית באריזה מצועצעת, צבעונית ומשועשעת, לא שיר של עומק קיומי אלא אנרגיה, ביטחון וסטייל.

המילה “פופה” (בובה) נטענת כאן במשמעות כפולה – מצד אחד: כינוי חמוד/אסתטי, מצד שני: אובייקט שמסתכלים עליו. משפט מפתח: “בובות של היום כבר לא שמות…” כלומר – היא נראית כמו בובה,, אבל היא לא נשלטת.זהו ניפוץ של דימוי נשי שטחי והפיכתו לכוח.

השירה אינה גבוהה. המשפטים נשמעים כמו סטוריז באינסטגרם, וזה עובד כי הוא מדבר בשפה של הדור. “אף אחד לא יכול לערבב אותך מלח בקפה” – דימוי יומיומי, כמעט קומי. המשמעות: אי אפשר להרוס לך את הטעם, את האיזון. “007 פאם פטאל עם חליפה של אדידס” – שילוב בין: דימוי הוליוודי (ג'יימס בונד), מותג ספורט יומיומי. המסר: היא קטלנית, אבל לא מתאמצת. היא שולטת במשחק גם בלי שמלת ערב.

שפה ישירה, כמעט רחובית – “דופקת ת'מבט של הדיסטנס”, “שימי מיוט על כל הרעשים” זה טקסט שמודע לרשתות חברתיות. השדה הקרב הוא תודעתי ודיגיטלי.

הבית על המקרר וה־16/8 (רמז לצום לסירוגין) משחק על מודעות גוף, אבל לא ממקום מתנצל.. הוא משלב הומור, מיניות מרומזת וקריצה וגם נקודת ביקורת: השיר נע על הגבול בין העצמה לבין חיזוק תרבות של מודעות-יתר לגוף. הוא אמנם אומר “יפה לך גם ככה”, אבל עדיין עסוק במראה.

“יש לך אופי וזה יפה לך” – הפזמון החוזר אינו מספר סיפור – הוא בונה אישיות. יופי חיצוני + אופי = החבילה השלמה.

זה פופ אלקטרוני קצבי עדכני:, דרופ קליל, המטרה: הופעה, ריקוד, קליפ. הקליפ (כצפוי מסגנון קירל) מגביר את הצבעוניות הוא לא לוקח את עצמו ברצינות תהומית, וזה חלק מהקסם.זה עובד על כריזמה טבעית של קירל, משפטים שנתפסים בקלות, העצמה נשית נגישה ולא מטיפה, הומור מודע לעצמו.

השיר אומר: את יכולה להיות יפה, חזקה, דעתנית וקצת חוצפנית וזה בסדר. אל תתני לאף אחד “לערבב אותך”. זה פופ-פמיניזם קליל שמתאים לזמן ולפלטפורמה.

“או-לה פופה” הוא לא שיר שמנסה להיות עמוק אלא בעיקר אייקוני, והוא מצליח בזה: קליט, אנרגטי.משדר ביטחון. זה פופ שמבין ויודע שבימינו, לפעמים סטייל הוא המסר.

נועה קירל או לה פופה

או-לה פופה

את יודעת כבר בעל פה

אף אחד לא יכול לערבב אותך

מלח בקפה

כוס קטנה בשביל לאפר

יש לך אופי וזה יפה לך

אם מישהו בא לך מקולקל

דופקת ת'מבט של הדיסטנס

007 פאם פטאל עם חליפה של אדידס

מקללת וזה לא נשי

אוכלת וזה לא רגשי

תמיד בפה של אנשים

אל תקחי את זה אישית

שכולם ילכו כפרה על הלב שלך

בסוף את אוהבת את מי שאוהב אותך

לכל היפים שפותחים עלייך עיין

בובות של היום כבר לא שמות…

או-לה פופה

את יודעת כבר בעל פה

אף אחד לא יכול לערבב אותך

מלח בקפה

כוס קטנה בשביל לאפר

יש לך אופי וזה יפה לך

מול המקרר היא סוגרת פותחת

16/8 יפה לך גם ככה

ואם כבר להכנס לצלחת

אז רק להגיד שגדל איך גדל לך ה…

שימי מיוט על כל הרעשים

מזל שיש לך חוש שישי

אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית

שכולם ילכו כפרה על הלב שלך

בסוף את אוהבת את מי שאוהב אותך

לכל היפים שפותחים עלייך עיין

בובות של היום כבר לא שמות…

או-לה פופה

את יודעת כבר בעל פה

אף אחד לא יכול לערבב אותך

מלח בקפה

כוס קטנה בשביל לאפר

יש לך אופי וזה יפה לך

או-לה לה לה לה לה לה

או-לה פופה

את יודעת כבר בעל פה

אף אחד לא יכול לערבב אותך

(וואלק מי שיערבב אותך)

מלח בקפה

כוס קטנה בשביל לאפר

יש לך אופי וזה יפה לך (קברת)

נועה קירל פייסבוק

