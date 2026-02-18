נועה קירל או לה פופה
או-לה פופה
את יודעת כבר בעל פה
אף אחד לא יכול לערבב אותך
מלח בקפה
כוס קטנה בשביל לאפר
יש לך אופי וזה יפה לך
אם מישהו בא לך מקולקל
דופקת ת'מבט של הדיסטנס
007 פאם פטאל עם חליפה של אדידס
מקללת וזה לא נשי
אוכלת וזה לא רגשי
תמיד בפה של אנשים
אל תקחי את זה אישית
שכולם ילכו כפרה על הלב שלך
בסוף את אוהבת את מי שאוהב אותך
לכל היפים שפותחים עלייך עיין
בובות של היום כבר לא שמות…
מול המקרר היא סוגרת פותחת
16/8 יפה לך גם ככה
ואם כבר להכנס לצלחת
אז רק להגיד שגדל איך גדל לך ה…
שימי מיוט על כל הרעשים
מזל שיש לך חוש שישי
אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית
שכולם ילכו כפרה על הלב שלך
בסוף את אוהבת את מי שאוהב אותך
לכל היפים שפותחים עלייך עיין
בובות של היום כבר לא שמות…
או-לה לה לה לה לה לה
(וואלק מי שיערבב אותך)
יש לך אופי וזה יפה לך (קברת)