נורית גלרון יש לי סימפטיה

"יש לי סימפטיה לאמנות קונספטואלית בתל-אביב/ עיר בלי קונספציה"… יש לי סימפטיה לאנשים שמתרגשים בתל-אביב/ עיר בלתי מרגשת".

השיר "יש לי סימפטיה" של מאיר ויזלטיר בלחנו של שלמה גרוניך הוא שיר מחאה פיוטי, אירוני, עוקצני ואנושי מאוד. הוא משלב בין התבוננות סרקסטית במרחב העירוני של תל אביב לבין חמלה כלפי האנשים שחיים בו, מתמודדים איתו, נאבקים בו – ובכך מצליח להיות שיר על ניכור, תקווה ואכזבה – בו זמנית.

אירוניה בולטת: לאמנות שיש לה רעיון – בעיר שאין לה רעיון. תל אביב מתוארת כמרחב כאוטי, נטול סדר פנימי, אולי גם נטול נשמה ברורה. אולי רמז לכך, שהעיר עצמה היא סוג של "אמנות קונספטואלית" חסרת קונספט.

"טיח נופל / תריס מתייפח / אוטובוס מת" – שפה כמעט קולנועית, עם מראות של הזנחה, קושי והתפוררות פיזית. המילים "מתייפח" ו"מת" מוסיפות גוון אנושי לעצמים דוממים → מטאפורה של עיר מיואשת.

סימפטיה לאנשים פשוטים – "לאנשים שמתאמצים / מתעקשים / מתרגשים / מתייאשים בתל אביב". ויזלטיר האנושי יוצא החוצה. בתוך המכונה העירונית השבורה, הוא רואה את מי שמנסים לחיות בה – ומביע חמלה.

המשפט החוזר "יש לי סימפטיה" נעשה מנטרה רגשית, של אדם שלא שופט, אלא מבין. הפעלים – מתאמצים, מתעקשים, מתרגשים, מתייאשים – יוצרים קשת רגשית של חיים במאבק. יש כטן מעגליות טרגית – מהתרגשות לייאוש – אבל גם אמירה שדווקא האנשים האלה הם מה שמרגש בעיר הלא־מרגשת.

"עיר בלתי מרגשת / מאורת טיח נואשת / נדנדת פח רועשת" – זו חריזה צורמת שמעצימה את התחושה. של עיר מתנדנדת, רעשנית, כאוטית – אך גם עייפה, מותשת.

השיר נכתב על תל אביב – אבל יכול להתאים כמעט לכל עיר שבה אנשים מנסים לחיות בתוך כאוס עירוני, חברתי או רגשי, ועדיין לשמור על שפיות, תקווה, וסימפטיה אנושית פשוטה.

שלמה גרוניך הביא בריזה סוערת. לשיר עגמומי (הימים – ימים שהלחנת שירי משוררים נכנסת להילוך גבוה ב"ערב שירי משוררים מס 3" שנערך ע"י גלי צה"ל 1981). גרוניך לוקח את השיר האירוני של מאיר ויזלטיר ועשה ממנו חגיגה מוסיקלית קצבית, קופצנית, מלהיבה (כולל חיבור ל – Sympathy של Rare Bird) . כמעט קונספציה מוסיקלית חדשה בתל-אביב בעלת נימה סרקסטית קברטית, והנה, גם בזכות הביצוע של נורית גלרון, נולד שיר שלעולם לא התיישן/יתיישן. אחת האטרקציות בפופ המקומי לדורותיו.

צילום ראשי: מרגלית חרסונסקי

גרוניך כספי וחברים – סימפטיה – LIVE

יש לי סימפטיה – שלמה גרוניך, נורית גלרון, קרן פלס ומתי כספי פסטיבל ראשון 2014

יש לי סימפטיה

לאמנות קונספטואלית בתל אביב

עיר בלי קונספציה

טיח נופל

תריס מתייפח

אוטובוס מת

יש לי סימפטיה

לאנשים שמתאמצים בתל אביב

יש לי סימפטיה

לאנשים שמתעקשים בתל אביב

יש לי סימפטיה

לאנשים שמתרגשים בתל אביב

עיר בלתי מרגשת

מאורת טיח נואשת

נדנדת פח רועשת

יש לי סימפטיה

לאנשים מתייאשים בתל אביב

נורית גלרון פייסבוק