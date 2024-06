ניל דיימונד Sweet Caroline

קרוליין המתוקה/ זמנים טובים מעולם לא נראו כל כך טובים/ הייתי רוצה

להאמין שהם לעולם לא ייעלמו/ אבל עכשיו/ תסתכלי על הלילה והוא לא נראה כל כך בודד/ מילאנו אותו רק בשניים/ וכשכאב לי/ כאב זורם לי מהכתפיים/ איך אני יכול להכאיב כשאני מחזיק אותך

השיר חזר למצעד הסינגלים בבריטניה ביולי 2021 לאחר שאוהדי אנגליה שרו אותו במהלך משחקי הכדורגל היורו 2021. הם המשיכו לשיר אותו לאורך כל המשחקים של אנגליה ועד ליורו 2024, כפי ששמעתי בניצחון של אנגליה על סרביה.

הקהל האנגלי שר Sweet Caroline בגמר יורו 2020

ניל דיימונד כתב את השיר הזה על אשתו השנייה, מרסיה מרפי, לה נישא ב-1969 (הם התגרשו ב-1995). עם זאת, הוא היה צריך שם של שלוש הברות כדי להתאים למנגינה, אז "מרסיה המתוקה" לא עבד. השם קרוליין התאים בצורה מושלמת לשיר. דיימונד שינה את הסיפור שלו על השיר הזה כך שיתאים לאירוע. היו השערות ארוכות שהשיר הוא על קרוליין קנדי, בתו של הנשיא האמריקני ג'ון קנדי. דיימונד סיפר שקרוליין זו נתנה לו את הרעיון לשם, אבל לא היה לה שום קשר להשראת השיר.מכל מקום, ב-2007, דיימונד התגלה כמניפולטור לא קטן, כשביצע את השיר בשידור לוויין במסיבת יום ההולדת ה-50 של קרוליין קנדי. הוא סיפר כי השיר נכתב עליה עליה. הוא אמר ל-Associated Press: "מעולם לא שוחחתי על זה עם אף אחד בעבר – בכוונה. חשבתי שאולי אספר את זה לקרוליין כשאפגוש אותה מתישהו. אני שמח שהורדתי את זה מהחזה שלי. חשבתי שהיא אולי נבוכה, אבל היא נראתה מופתעת מזה וממש ממש מאושרת".

דיימונד אף הרחיב את הסיפור: בשנות ה-60, כשהוא היה כותב שירים צעיר ושבור, הוא ראה תמונה חמודה של קרוליין קנדי ​​במגזין. "זו הייתה תמונה של ילדה קטנה לבושה בציוד הרכיבה ליד הפוני שלה. זו הייתה תמונה כל כך תמימה ונפלאה, מיד הרגשתי שיש שם שיר". כמה שנים לאחר מכן, דיימונד כתב את השיר במלון בממפיס תוך פחות משעה. קרוליין הייתה בת 11 כשהשיר יצא לאור. עוד הוסיף ש'קרוליין המתוקה' פשוט יצא מ'ההתרגשות של הרגע'. ליתר דיוק, נראה היה שההתרגשות של דיימונד התמקדה באקורד A6 בקטע של 'touching hands', שבו לא התנסה מעולם. לפי דיימונד, השיר הזה קיבל השראה אלוהית. "אני חושב שיש קצת אלוהים בשיר הזה. תמיד הרגשתי את זה, הוא אמר ללוס אנג'לס טיימס ב-2013.

למרות שלשיר אין שום קשר לבוסטון, הרד סוקס,או נבחרת אנגליה בכדורגל, הוא הפך טקס שירה בציבור במשחקים. הקהל שר ""dum-dum-dum" אחרי המילים "Sweet Caroline" בפזמון וגם "so good, so good, so good" אחרי"good times never seemed so good". השיר מלהיב קל לשיר, מה שהפך אותו לאחד משירי הקריוקי הפופולריים בכל הזמנים. זה הולך טוב במיוחד במקום שבו מגישים אלכוהול, שכן ביצועים סבירים אפשריים גם לאחר כמה משקאות.

ניל דיימונד Sweet Caroline

Where it began, I can't begin to knowing

But then I know it's growing strong

Was in the spring

And spring became the summer

Who'd have believed you'd come along

Hands, touching hands

Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline

Good times never seemed so good

I've been inclined

To believe they never would

But now I

Look at the night and it don't seem so lonely

We filled it up with only two

And when I hurt

Hurting runs off my shoulders

How can I hurt when holding you

One, touching one

Reaching out, touching me, touching you

Sweet Caroline

Good times never seemed so good

I've been inclined

To believe they never would

Oh no, no

Sweet Caroline

Good times never seemed so good

Sweet Caroline

I believe they never could

Sweet Caroline

Good times never seemed so good

Writer/s: Neil Diamond

