נינה סימון הכישוף של נינה סימון . זמרת לנצח. לנצח – כי לעולם אינך נפרד ממי ששרה כמו שהיא שרה את Ne Me Quitte Pas של ז'אק ברל. זוהי תוגתה נצחית. או כמו שהיא שרה את My Way של פול אנקה. אימצה אותו והפכה אותו לבנה-שלה. ואת Here Comes The Sun של ג'ורג' האריסון, ביצועי חיים שנכנסו לאוסף שערך נועם קונייבסקי.

נינה סימון מבוקשת בחנויות המוסיקה, יותר מאריתה פרנקלין, אולי מפני שהיא זמרת של רפרטואר. מדויק יהיה לומר – מסוגננת בתערובת של סול, בלוז, ג'אז, וריתם נ' בלוז. פסנתרנית נהדרת, קול חד-פעמי, עמוק soulful – מילה שאין לה תרגום מדויק. מלא רגש. מלא נשמה. אחת ויחידה כמו בילי הולידיי. כמו טינה טרנר. יש כאלה זמרות שאתה רוצה לחבק אותן כשהן שרות שיר כמו Strange Fruit (דיסק 2) הטון הכואב. הזעקה בסיום. צמרמורת. שיר מחאה נגד הגזענות בארה"ב שבמקור הושר ע"י בילי הולידיי.

דיסק 1 מכיל שירי אלמוות כ – Ain't Got No – I Got Life מתוך המחזמר Hair, ועוד אחד ממיוסיקאל – "אוהב אותך פורגי" מ"פורגי ובס".

אי אפשר לפסוח על "אני אכשף אותך" – I Put A Spell On You המוכר מביצוע המקורי של סקרימינג ג'יי הוקינס משנת 1956 וגם מקרידנס קלירווטר ריבייבל. הריתם נ' בלוז המלהיב של Working Song, ועוד אחד של האריסון My Sweet Lord בגרסת ספיריצ'ואל מלהיבה. כמובן – "סוזן" של ליאונרד כהן – אחד הקאברים האישיים המיוחדים ששמעתי לשיר הזה. הגרסה שלה ל"פראית היא הרוח" Wild Is The Wind, צריכה להיכנס לפנתיאון המוסיקה. היא כבר שם. אם אתם במצברוח מלנכולי – תכינו ממחטות.

אהבתי את העיבוד ל – House of the Rising Sun. כמה נשמה יש בביצוע הזה.

צחקתי כששמעתי אותה שרה בדיסק הראשון "ארץ זבת חלב" בעברית. רצועת בונוס. קורויוז. לא חייבים את הטפיחה הזו על השכם הישראלית.

הכישוף של דיסק 2 מתמקד בריתם והבלוז שלה. פחות להיטים יותר שורשים. הדיסק נפתח ב – My Baby Just Cares For Me. אני אוהב את קטע הביניים הפסנתרני שלה ב – Love Me Or Leave me. יש בו תחכום באכי מחויך. See-Line Woman מציג חיבור גוספלי מלהיב שלה לשורשים האפריקניים באלתור יפהפה לחליל. Feeling Good מתוך המחזמר הברודווי The Roar Of The Greasepaint – The Smell Of The Crowd. ככאן סימון מלאת ערגה כשהיא שרה על היכולת לצאת מזמנים קשים לעתיד בהיר. ב – Gimme Some נוגעת סימון ברוקנ'רול קלאסי. וגם בלוז – I love Your Lovin' Ways.

סימון בהופעה חיה שרה Missisippi Goddam "אני מתכוונת לכל מילה" היא אומרת לקהל בהפעה ב-1964. סימון הלחינה מאות שירים אבל לא הרבתה לכתוב מילים. כשהוא כבר כתבה – היו אלה שירי מחאה נגד גזענות וחוסר צדק. את השיר הזה היא כתבה כתגובה לרצח של לוחם זכויות האדם מדגר אברס Medgar Evers במיסיסיפי ב-1963 וגם על רקע הפיצוץ בכנסיה הבפטיסטית בברמינגהם, בו נהרגו 4 אנשים. תקשיבו לזעם שיוצא ממנה בביצוע הזה.

מגיעים Moon Indigo גם הקלטה חיה מצוינת של Sugar In My Bowl. הליריות השקטה והמופלאה שיר הערש Little Girl Blue. ליווי של פסנתר וקונטרבס.

Sinnerman – ספיריצ'ואל אמריקני מסורתי, הוקלט כשיר עם (Folk) ע"י להקת האורגים (The Weavers) הוא סיום מלהיב לאסופה.

אין אוסף מושלם של אמנית כמו סימון. גם אם חסרו לי כמה דברים שבלעדיהם אוסף של סימון אינו מושלם כמו Mr Bojangles, גם Times They Are a Changin', וגם אם גם רמת הסאונד סובלת מפערים – זהו עדיין אחד מאוספי החובה שלה.

