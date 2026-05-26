נרקיס שעת רצון

"שעת רצון” של נרקיס מנסה להיות הרבה יותר משיר אהבה: הוא מבקש לתפקד כמעט כתפילה פופולרית־רוחנית. זה שיר על תיקון, אמונה, ריפוי זוגי ופנימי, האפשרות “להחזיר אור” בתוך מציאות שבורה. אבל בדיוק בנקודה הזאת נמצאת גם החולשה הגדולה שלו.

יש תחושה שנרקיס שרה יותר כוונות טובות מאשר אמת חיים קונקרטית. השיר עמוס במשפטים שנשמעים גדולים ורוחניים:

“נשמות מהעתיד”

“פאזל אלף חלקים”

“העומד בניסיון יזכה באהבה”

“כל התפילות עולות”

“נקיים מאגו, קנאה, יצרים רעים”

אלה משפטים שנשמעים כביכול “עמוקים”, אבל כשעוצרים לחשוב עליהם – הם כמעט לא מספרים שום דבר אישי, ספציפי או מורכב. אין כאן סיפור., אין רגע אנושי קטן., אין פרט שמרגיש חשוף באמת. כך נוצר פער: המוזיקה מבקשת שנרגיש התעלות רגשית עצומה, אבל הטקסט נשאר ברמת הכרזה כללית.

מבחינה מוזיקלית, יש כאן מהלך מחושב ואפקטיבי: הפתיחה בנויה כסלואו מלנכולי, כמעט וידויי – “סמוך עליי אל תפחד” נאמר ברכות שמנסה לייצר אינטימיות ופגיעות. אחר כך מגיעה ההתרוממות ב־“ועכשיו זו שעת רצון” – כאן נרקיס עוברת להעצמה קולית כמעט טקסית. זה רגע שנשמע כמו שילוב בין תפילה, המנון והצהרת ניצחון רגשית. המעבר למידטמפו הקצבי ב“כל התפילות עולות” יוצר תחושת שחרור והמנון קהילתי. החזרות המרובות על “עולות” עובדות מוזיקלית היטב: הן קליטות, ומייצרות תחושה של טראנס פופ־רוחני. הבית המדובר בסיום – “שנדבר טוב על עצמנו” משנה את השיר ממערכת יחסים זוגית למסר רוחני־חברתי.. זה כבר לא “אני ואתה”, אלא כמעט מניפסט ניו־אייג’ ישראלי: שלום בית, ניקיון מאגו, אהבה ללא תנאים. כלומר, מבחינת דינמיקה והפקה, השיר יודע נבנה נכון רגשית. הוא מתפתח ולא נשאר במקום אחד. אפשר לזהות את הסגנון הרחב של נרקיס: שילוב בין פופ נגיש, אלמנטרוחני־יהודי, העצמה אישית ושפה טיפולית.

היא פונה לקהל שמחפש חיבוק רגשי ואמונה מחדש במיוחד בתקופה ישראלית טעונה ומעייפת נפשית. ולכן המשפטים עובדים ברמה הרגשית־המיידית. נרקיס רוצה לגרום למאזין להרגיש: “יהיה טוב. אפשר להאמין שוב.”

החלק המדובר בסוף הוא אולי החלק הכי מעניין בשיר, כי ההגשה נהיית פחות “זמרת” ויותר “בן אדם”.המשפט: – “שנדבר טוב על עצמנו” פשוט בהרבה מכל המטאפיזיקה שהייתה קודם ולכן גם נוגע יותר, אבל גם כאן, אפשר להרגיש שהשיר נשאר באזור של משאלות כלליות ולא מעז להיכנס לכאב אמיתי או לקונפליקט ממשי.

“שעת רצון” הוא שיר פופ־רוחני בנוי היטב מוזיקלית, קליט, מתעצם בצורה נכונה, אבל מבחינה טקסטואלית, הוא נשען בעיקר על אוסף סיסמאות רוחניות והצהרות גדולות במקום על כתיבה אישית, חדה או חשופה באמת. לכן אפשר ליהנות ממנו רגשית — ובו בזמן להרגיש שמשהו בו “מנופח”:, כאילו העוצמה המוזיקלית מנסה לשכנע אותנו שיש עומק, גם כשהמילים עצמן לא תמיד מחזיקות אותו.

נרקיס שעת רצון

סמוך עליי אל תפחד

תסכים ליפול איתי לעמוקים

סמוך עליי כי האמת אני חזרתי מהמרחקים

נשבר ונתחבר אנחנו פאזל אלף חלקים

כמו כוכב ראשון של מוצאי שבת

אתה יודע לחדש אותי

לא ראיתי את זה בא

שנינו נשמות מהעתיד

סמוך עליי אל תפחד

עד סוף הנצח ולתמיד

ועכשיו זו שעת רצון

העומד בניסיון יזכה באהבה

באהבה

וניצחנו גם היום

והלב כמו איצטדיון מלא מלא בך

יודעת שאיתך…

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילו

סמוך עליי אל תפחד

תסכים ליפול איתי לעמוקים

סמוך עליי אל תפחד

תסכים ליפול איתי לעמוקים

סמוך עליי כי האמת אני חזרתי מהמרחקים

נשבר ונתחבר אנחנו פאזל אלף חלקים

כמו כוכב ראשון של מוצאי שבת

אתה יודע לחדש אותי

לא ראיתי את זה בא

שנינו נשמות מהעתיד

סמוך עליי אל תפחד

עד סוף הנצח ולתמיד

ועכשיו זו שעת רצון

העומד בניסיון יזכה באהבה

באהבה

וניצחנו גם היום

והלב כמו איצטדיון מלא מלא בך

יודעת שאיתך…

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות

סמוך עליי אל תפחד

תסכים ליפול איתי לעמוקים

סמוך עליי כי האמת אני חזרתי מהמרחקים

נשבר ונתחבר אנחנו פאזל אלף חלקים

ועכשיו זו שעת רצון

העומד בניסיון יזכה באהבה

באהבה

וניצחנו גם היום

והלב כמו איצטדיון מלא מלא בך

יודעת שאיתך…

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

כל התפילות עולות, עולות, עולות, עולות

שנדבר טוב על עצמנו

נהיה שמחים בחלקנו

נעשה סדר בתוכנו

שלום בית בליבנו

יהי רצון שנהיה ראויים

נקיים מאגו, קנאה, יצרים רעים

שנאהב בלי תנאים

אני יודעת שאתה על זה אלוהים

