סטטיק עושה שיר פופ-ראפ שמבוסס על ערבוב תרבויות: עברית + סלנג לונדוני + היפ-הופ בריטי והכול עטוף בשאלה אחת: מה קורה לאגו כשפתאום מופיע רגש אמיתי? המילה mandem – חבורת גברים מגדירה קוד גברי של כוח, סטטוס וחסינות רגשית. השיר כולו בנוי על פירוק הקוד הזה.

הדובר מציג את עצמו כטיפוס לא מחויב: “לא רוצה מחויבות אבל איתך כן”. זו לא סתירה מקרית — זו הצהרת זהות.

הוא רוצה להישאר חלק מה"חבורה" (המנדם), אבל האינטימיות מכריחה אותו לצאת ממנה. שלושה מצבים מתחלפים בבית: שליטה – סטייל, פלירט, תדמית, חרדה – פחד להיות עוד אחד, כניעה רגשית – הוא מוכן לוותר על המשחק. “קראתי לה אשתי ובכלל היא לא סובלת אותי” זו שורת אגו שאומרת האהבה קיימת אצלו, לא אצלה.

הסלנג (“מנדם”, “דנג'ן”, “יאלדם”, “ביג טינג”) הוא לא קישוט – הוא מסכה. שפת הרחוב מאפשרת להישמע קליל, להסתיר פגיעות, לדבר רגש בלי להודות ברגש כלומר: העברית אומרת אהבה – האנגלית מגינה עליה.

ככל שהשיר מתקדם, המילים נשארות קשוחות אבל המשמעות נעשית רכה.

הביט מרקיד אבל הטקסט אישי ומביך. הפער יוצר תחושה: האדם מוקף אנשים – אבל מדבר לעצמו. הפזמון הוא כמעט קריאת קרב, אבל בעצם בקשת אישור.

בקליפ הרקדנית חני סירקיס מחליפה זהויות בין גבריות, נשיות, אנדרוגיניות, ובסוף גם סטטיק מופיע באנדרוגיניות. אינה פרובוקציה אסתטית. זה ניסיון המחשה של נושא השיר: שליטה היא תפקיד, לא טבע.

הגבריות הראפרית הקלאסית מבוססת על יציבות. כאן היא מוצגת כתחפושת מתחלפת, ולכן האמירה שלו “לוותר על שליטה בשביל אומנות” מתממשת: הוא מוותר על דימוי אחד כדי להרגיש משהו אמיתי.

יש כאן שימוש חכם בסלנג כמנגנון הגנה, קליפ שמעמיק את הטקסט במקום להדגים אותו, פופ נגיש שמדבר על פגיעות גברית בלי דרמה. פחות עובד: חלק מהפאנצ'ים נשמעים כמו שורת ראפ גנרית ולא התקדמות רגשית

"מנדם” של סטטיק הוא לא שיר אהבה ולא שיר מסיבות – הוא שיר על רגע ביניים. גבר שרגיל להיות דמות ציבורית, ומגלה שהוא אדם פרטי.. הוא לא באמת רוצה לעזוב את החבורה. הוא רוצה שמישהו יבחר בו למרות החבורה,ובדיוק בגלל זה הפזמון מרקיד: כי לרקוד קל יותר מלהודות שאתה כבר בפנים.

סטטיק מנדם‎ בימוי ותסריט עומר אלוני כוריאוגרפיה: חני סירקיס

פזמון:

מנדם,

לא רוצה מחויבות אבל איתך כן

על טעות אחת שלחת אותי לדנג׳ן

Oh shit, alright, let’s go

נביא ת׳מנדם

שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם

בקטנה אני אוכל את זה כמו פקמן

Oh shit, alright, let’s go

בית 1:

מה אני קרייזי?

אני הרבה יותר רוצה את מה שאין לי

ואת אומרת שצריך לצאת לדייטים

אוקיי, בואי אלי, בואי נזוז

אני אותנטי

עזבי אותי מהשיטות והפטנטים

הקודם שלך אמר לך חצי חצי

אוי לא, פדחן, לא טוב

בא לה לשחק אבל למה סולו?

בא לך לדבר? אז תשימי פולואו

אם אחד כמוני בא עושה עלייך מוב –

אל תגידי לו לא

אנלא אחד מכל ה…



פזמון:

מנדם

לא רוצה מחויבות אבל איתך כן

על טעות אחת שלחת אותי לדנג׳ן

Oh shit, alright, let’s go

נביא ת׳מנדם

שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם

בקטנה אני אוכל את זה כמו פקמן

Oh shit, alright, let’s go

בית 2:

בטלפון שלי קראתי לה אישתי

ובכלל היא לא סובלת אותי

אז אמרתי לה הכי אמיתי

אם את מתקדמת לכוון אני עוזב את כל הגיאלדם

אבל רק אם את באנקר

תחשבי על זה תזיזי את הבאמפר

ביג טינג, בא אליי , או או

חיים פעם אחת אז תגידי יולו

איזה חללית את ממש אפולו

אם אחד כמוני בא עושה עלייך מוב –

אל תגידי לו לא.

אנלא אחד מכל ה…

פזמון:

מנדם,

לא רוצה מחויבות אבל איתך כן,

על טעות אחת שלחת אותי לדנג׳ן,

Oh shit, alright, let’s go

נביא ת׳מנדם,

שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם,

בקטנה אני אוכל את זה כמו פקמן,

Oh shit, alright, let’s go



