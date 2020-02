"לכל מי שנולד מתחת כוכב זועם/ שלא נשכח עד כמה אנחנו שבירים/ עוד ועוד הגשם ירד/ כמו דמעות מכוכב/ עוד ועוד הגשם יאמר/ כמה שבירים אנחנו/ כמה שבירים אנחנו"

מילים ולחן: גורדון סאמנר, שמו המקורי של סטינג. סטינג כתב את השיר במהלך סופה במונסראט, אחד מהאיים הקאריביים בהשראת סיפורו של בן לינדר, מהנדס אמריקני, שנרצח ע"י הקונטרס, ארגון מחתרת בניקרגואה שפעל במימון הממשל אמריקני. השיר הפך המנון אוניברסלי בעניינים שונים – גם בנושא סביבתי של שמירה על כדור הארץ. הוא עלה מדי פעם מחדש בעקבות אירועי טרור שגרמו למותם של אנשים. זה אחד השירים היפים של סטינג כסינגר סונגרייטר, כולל תפקיד מיוחד לגיטרה האקוסטית בפתיחה שהוא עצמו ניגן בהקלטה. הוא שר את השיר ב-12 בנובמבר במועדון הבטקלאן בפריז, בקונצרט הראשון שנערך שם אחרי מתקפת הטרור בה נרצחו 90 איש. סטינג אמר: אני חושב שלשיר הזה יש שימושים, שמעולם לא צפינו אותם. כתבתי את השיר בשמונים, אבל בכל פעם שמשהו קורה, השיר מקבל משמעות מחודשת.

השיר הוא חלק מהאלבום Nothing Like The Sun 1987

If blood will flow when flesh and steel are one

Drying in the color of the evening sun

Tomorrow's rain will wash the stains away

But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant

To clinch a lifetime's argument

That nothing comes from violence and nothing ever could

For all those born beneath an angry star

Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall

Like tears from a star

Like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are

How fragile we are

On and on the rain will fall

Like tears from a star

Like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are

How fragile we are

How fragile we are

How fragile we are

Writer/s: GORDON SUMNER

Sting - Fragile

