סטינג דיבר על "Shape Of My Heart" בראיון ב -1993: "רציתי לכתוב על שחקן קלפים, שהמהמר לא כדי לנצח אלא לנסות להבין איזשהו היגיון מיסטי במזל או במקרה, משהו שבין חוקי המדע לדת. הבחור הזה הוא פילוסוף, הוא לא משחק בכבוד והוא לא משחק בכסף, הוא רק מנסה להבין את החוק – צריך להיות בו היגיון כלשהו. הוא שחקן פוקר כך שלא קל לו לבטא את רגשותיו, למעשה הוא לא מבטא כלום, יש לו מסכה, וזה רק מסכה אחת והיא אף פעם אינה משתנה.

"הוא מחלק את הקלפים כמדיטציה/ ואלה שהוא משחק לעולם לא חושדים/ שהוא לא משחק בשביל הכסף שהוא זוכה בו/ הוא לא משחק בשביל כבוד

הוא מחלק את הקלפים כדי למצוא את התשובה/ לגיאומטריה המקודשת של המקרה/ החוק הנסתר של תוצאה אפשרית".

"צורת ליבי" הוא השיר ה -9 (העשירי בעותקים בינלאומיים) באלבום Ten Summoner’s Tales של סטינג הוא נכתב יחד על ידי דומיניק מילר, הגיטריסט של סטינג, מה שהופך אותו לאחד השירים הבודדים שסטינג לא כתב בעצמו בקריירת הסולו שלו סטינג שכתב את המילים נזכר, כי מילר הביא לו "ריף גיטרה יפה". הוא יצא עם הריף הזה ולטיול לאורך גדת הנהר ודרך היער כדי לכתוב את המילים. "כשחזרתי כל השיר היה כתוב בראש שלי. דומיניק חושב עכשיו שאני מוצא מילים מתחת לסלע איפשהו … הוא יכול, כמובן, להיות צודק".

מילר סיפר, כי רק חימם את אצבעותיו בנגינת אקורדים בסגנון שופן על הגיטרה, כשזה תפס את אוזנו של סטינג. "רק ניגנתי את זה מול האח בביתו של סטינג באנגליה והוא אמר 'מה זה?' 'אה, זה כלום, זו רק תנועה קטנה, עניתי לו.' אז הוא אמר, 'זה שיר'. אמרתי לו: 'באמת? אתה צוחק עלי?' עשר דקות אחר כך נכנסנו לאולפן – כי בכל זאת היינו בסטודיו שלו בבית האגם שלו – העמדנו מכונת תופים, רק שנינו. אז הוא יצא לגן לטייל וחזר עם המילים האלה. וכך הקלטנו את השיר. זו הייתה רק גיטרה אקוסטית והכל הסתיים ביום אחד – השיר נכתב ביום אחד והוקלט."

השיר הוא סיפור מאוד מעורפל שהשתלב עם סוג זה של ארפג'ו, אקורדים שהתחברו להרמוניה שופנית התאימה למילים האלו, לצליל קולו של סטינג וצליל הגיטרה של מילר. נולד שיר מופלא.

סטינג Shape of My Heart

He deals the cards as a meditation

And those he plays never suspect

He doesn't play for the money he wins

He don't play for respect

He deals the cards to find the answer

The sacred geometry of chance

The hidden law of a probable outcome

The numbers lead a dance

I know that the spades are the swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that's not the shape of my heart

He may play the jack of diamonds

He may lay the queen of spades

He may conceal a king in his hand

While the memory of it fades

I know that the spades are the swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that's not the shape of my heart

That's not the shape

The shape of my heart

If I told her that I loved you

You'd maybe think there's something wrong

I'm not a man of too many faces

The mask I wear is one

But those who speak know nothing

And find out to their cost

Like those who curse their luck in too many places

And those who fear are lost

I know that the spades are the swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that's not the shape of my heart

That's not the shape of my heart

That's not the shape

The shape of my heart

Writer/s: Dominic Miller, Gordon Sumner

