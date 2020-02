פול סיימון בחר לשיר את "צלילי השקט" בטקס האזכרה במלאת 10 שנים לארועי 9/11 – אסון נפילת התאומים. רגעים מרגשים. ואין כמו הבחירה הזו למעמד. צליל השקט האלמותיים, כל אחד יעניק להם פרשנות אישית משלו ברגעים האלה.

מישהו כתב: May those victims of 9/11 rest in peace for all eternity, you will never be forgotten. ואיכשהו זה מתקשר עם:

'The visions that were planted in my head, still remains within the sounds of silence"

מהי ההתגלות הזו של פול סיימון שעליה כתב לפני כחמישים שנה, שיר שברבות הימים הפך לאחד השירים המצמררים של הצמד סיימון וגרפונקל.

תמיד אני מוצא בשיר משהו עמוק יותר מאשר בקריאה הקודמת. זו יכולה להיות שתיקת הנשמות שממשיכות לדבר ביניהן. השיר יצא לראשונה באלבום מוקדם של סיימון וגרפונקל Wednesday Morning, 3 AM, שנמכר באלפיים עותקים בלבד. בשלב ההוא נפרדו דרכיהם. ללא ידיעתם, איש חברת התקליטים בוב ג'ונסון עיבד את השיר מחדש והוסיף לו גיטרה חשמלית, בס ותופים. השינוי – הפך את השיר ללהיט. פול סיימון וארט גרפונקל חזרו זה אל זה ומאז הפכו לאחד הצמדים המצליחים ביותר בהסטוריה של המוסיקה.

כאמור, ניסו לפרשן את השיר בדרכים שונות. יש האומרים כי מדובר בהתגלות של פול סיימון בחלום על בסיס המילים Because a vision softly creeping,/Left its seeds while I was sleeping. מעבר לכך – סיימון חיפש להעביר מסר – כמה הבורות מעוותת את החשיבה של אנשים. "שקט" מתייחס לכניעה – אנשים שמצייתים לשליטים בלי לדעת את כוונותיהם האמיתיות. People hearing without listening, אומר השיר. אנשים שומעים בלי להקשיב – מצייתים מבלי להבין את תוצאות צייתנותם. במילים של פול סיימון יש גם סוג של אזהרה לאותם קונפורמיסטים: "שוטים, אני אומר, אינכם יודעים – השתיקה כמו סרטן מתפשטת, הקשיבו למילים המלמדות שלי, קחו את ידי שמנסות להשיגכם" …"מילותי כמו טיפות גשם יורדות/ מהדהדות בבארות השקט"

צייתנותם של אנשים מתוארת גם במילים: And the people bowed and prayed/To the neon god they made – "אנשים קדים ומתפללים/ לאלהי הניאון שהם יצרו" האם התכוון ב"ניאון" לטלוויזיה? זה מן הסתם יסביר את המילים – people talking without speaking וגם hearing without listening'

מכל מקום, סיימון מנסה לשכנע אנשים שיש מחשבות, אמונות ואידאות אחרות מאשר מקובעות בתפיסה אחת או פסיביות שהיא נחלת הדור הצופה ב"אלוהי הניאון". סיימון מנסה לומר – אנחנו מתהלכים קרוב קרוב לאמת שאנחנו מחפשים, היא מתחת לאפנו, אבל במקום להגיע אליה אנחנו בונים אלילים כדי להתמודד עם המציאות בדרכנו המקובעת, הקונפורמיסטית.

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone,

'Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

And no one dared

Disturb the sound of silence

Fools said I, You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you

But my words like silent raindrops fell

And echoed

In the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning,

In the words that it was forming.

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls

And tenement halls

And whisper'd in the sounds of silence

