סלין דיון Falling Into You

“Falling into You” הוא אלבום האולפן הרביעי בשפה האנגלית של הזמרת הקנדית סלין דיון, שיצא ב-1996. האלבום הזה נחשב לאחד מההצלחות הגדולות ביותר של דיון, עם מכירות של מעל ל-32 מיליון עותקים ברחבי העולם, מה שהפך אותו לאחד מהאלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. האלבום זכה בשני פרסי גראמי יוקרתיים, כולל פרס לאלבום השנה ופרס לביצוע הפופ הווקאלי הטוב ביותר של זמרת. הוא גם זכה בפרסים רבים נוספים כולל פרסים במוזיקת פופ ב-1997. האלבום כולל שילוב של בלדות רגשיות ושירים קצביים. השירים המפורסמים באלבום כוללים את “Because You Loved Me”, “It’s All Coming Back to Me Now”, ו-“All by Myself” קאבר ללהיט של אריק כרמן ו-“River Deep, Mountain High” של אייק וטינה טרנר.

למרות שהאלבום נוסחתי, מדובר בנוסחה מסוגננת המדגישה את הקסם הווקאלי הטבעי שלה. דיון מצוינת בבלדות כמו "Because You Love Me" ושירים סיפוריים "It's All Coming Back to Me Now" של ג'ים סטיינמן. בין שתי הפסגות הללו היא מתמודדת בחן עם דאנס-פופ ושירי אהבה. האלגנטיות והשירה הבלתי מתאמצת מחפים על החומר הבינוני באלבום מלהיות מייגע. למרות שיש כמה רצועות חלשות, Falling into You הוא סט שירים עשוי היטב של פופ עכשווי למבוגרים והאלבום הטוב ביותר של דיון.

Falling into You שהתקבל בביקורות מעורבות, מייצג את השיא המוזיקלי והמסחרי של סלין דיון באותה תקופה, מהווה נקודת מפנה בקריירה שלה דיון, ומיצב אותה כאחת מזמרות הפופ המובילות של שנות ה-90 של וכאחת מדיוות הפופ בעולם.

