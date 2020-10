ספנסר דייוויס, גיטריסט ומוביל הלהקה Spencer Davis Group המזוהה עם להיטי שנות ה -60, "Gimme Some Lovin" ו- "I'm a Man", מת. הוא היה בן 81. סוכנו של דייויס, בוב בירק, סיפר כי הוא נפטר מדלקת ריאות.

יליד סוונסי, ויילס, בשנת 1939. את ראשית דרכו כמוסיקאי עשה בזמן שהיה סטודנט באוניברסיטת ברמינגהם. בהשפעת הבלוז הבריטי וסגנון הסקיפל (skiffle) , הוא הופיע בלהקות שכללו כוכבים עתידיים, ביניהם ביל וויימן מהרולינג סטונס וכריסטין פרפקט – לימים כריסטין מקווי מפליטווד מק. הוא הקים את קבוצת ספנסר דייוויס בשנת 1963, עם סטיב ווינווד בקלידים ובגיטרה, אחיו מאפ ווינווד בבס ופיט יורק בתופים.

כמו הסטונס, דייב קלארק פייב, הקינקס ואחרים, קבוצת ספנסר דייוויס היתה חלק מסצנת הביט הפורחת באמצע שנות ה -60, שניגנה מוזיקה שהושפעה מריתם נ' בלוז אמריקאי. יחד עם להקה אחרת בברמינגהאם, המודי בלוז, כונו "“Brum beat” כדי להבדיל אותם מהסצנות התוססות בלונדון וליברפול, אם כי הפופולריות שלהם גדלה כשעברו למועדון מארקי בלונדון.

עם סטיב ווינווד כסולן ראשי, היו ללהקה שני סינגלים שהגיעו למקום הראשון בבריטניה: – "Keep on Running" בשנת 1965 ו- "Somebody Help Me" בשנת 1966 – ועוד שבעה להיטים בטופ 40 לפני עזיבתו של ווינווד ב -1967.

הלהקה בנתה את הסאונד שלה סביב מקצבי אפטמפו וקולות נשמה עוצמתיים של ווינווד. הסינגל הראשון שלהם, I Can't Stand It, יצא בשנת 1964. הלהיטים הבאים Keep On Running, ו – Somebody Help Me, נכתבו על ידי הג'מייקני ג'קי אדוארדס.

ווינווד עזב את הלהקה בשנת 1967 כדי להקים את טראפיק. דייוויס והאחרים פירקו את הלהקה בשנת 1969. הם התגבשו באופן חלקי במשך שנתיים באמצע שנות ה -70.

בעקבות הפירוק פרידה הראשון , דייוויס עבר לארה"ב ונאבק לשרוד כלכלית, "לא הבנתי מה קורה. מכרתי מיליוני תקליטים ולא ראיתי אגורה מהם", אמר בשנת 2005. דייוויס הוציא כמה אלבומי סולו מבלי לשחזר את תהילתו בשנות השישים, ובהמשך חידש את להקת ספנסר דייוויס ב- 2006 ללא האחים ווינווד.

Spencer Davis Group — (1965) Keep on Running