השיר נכתב על הרמוניה בין גזעית. קלידי הפסנתר נבחרו כמטפורה. השחורים מייצגים את אבוני, הלבנים את אייבורי. מקרטני ווונדר שואלים את השאלה שתישאל לנצח: מדוע בני האדם אינם יכולים לחיות זה עם זה בהרמוניה. פול מקרטני שכתב את שיר התכוון למה שהוא שר. "המסר הוא שאנשים מכל המינים, הגזעים והלאומים יכולים לחיות ביחד בהרמוניה". מקרטני אהב את האנלוגיה לקלידי הפסנתר. אתה יכול לנגן רק על הלבנים או רק על השחורים, אבל בשביל ליצור מוסיקה מצוינת – אתה חייב לחבר ביניהם.

פול מקרטני החל להקליט את השיר לאלבומו Tugs Of War, אבל אז הבריק במוחו רעיון להזמין את סטיבי וונדר לדואט, וזה הסכים מיד. ג'ורג' מרטין, המפיק המהולל של הביטלס הפיק את השיר הזה וגם את האלבום. השיר שהה 7 שבועות במקום הראשון בארה"ב. אומנותית, השיר לא נחשב פסגת יצירתו של מקרטני, והיו אף שתיארו אותו כאחד הגרועים שלו. אני מתאהב בו כל פעם מחדש.

Ebony and ivory live together in perfect harmony

Side by side on my piano keyboard – oh Lord

Why don't we?

We all know that people are the same wherever you go.

There is good and bad in everyone.

When we learn to live

We learn to give each other

What we need to survive together alive.

Ebony and ivory live together in perfect harmony

Ebony and ivory

Living in perfect harmony

Ebony

Ivory –

We all know that people are the same wherever you go…

Ebony and ivory live together in perfect harmony

Side by side on my piano keyboard – oh Lord

Why dony we?

Ebony

Ivory

Living in perfect harmony

Side by side on my piano keyboard – oh Lord

Why don't we?

Ebony

Ivory

Living in perfect harmony…

Ebony

Ivory

Living in perfect harmony…

Ebony and Ivory Paul McCartney and Stevie Wonder

