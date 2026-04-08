פט שופ בויז יוצאים בסדרת ההופעות תחת הכותרת Obscure עם שירים נדירים וקטעים שלא הושמעו בעבר

להקת פט שופ בויז פתחה את סדרת ההופעות האינטימיות שלה בלונדון תחת הכותרת “Obscure”, ובערב הראשון ביצעה שירים נדירים וקטעים שלא הושמעו בעבר בהופעה חיה. (צפו בקטעי וידאו)

הצמד הודיע בשנה שעברה כי יקיים חמישה מופעים באולם Electric Ballroom בלונדון באביב, עם רשימת שירים שתכלול אך ורק קטעים מאלבומים שלא יצאו כסינגלים וצדי ב’ (B-sides). ההופעות, תחת השם “Obscure Pet Shop Boys”. ההופעות שנפתחו השבוע כללו ביצועים ראשונים אי פעם למספר שירים, לצד חזרה לקטעים שלא בוצעו בלייב כבר יותר מ־20 שנה.

את ההופעה הם פתחו עם “Will-O-The-Wisp” – שיר הפתיחה מתוך האלבום Hotspot משנת 2020 – שבוצע לראשונה. לאחר מכן ביצעו לראשונה מאז 2012 את “Two Divided by Zero”, שיר הפתיחה מאלבום הבכורה שלהם Please. שירים נוספים שבוצעו בלייב לראשונה כללו את “Jack The Lad” (1986), “After The Event” (2012), “Hit And Miss” (1996), “Always” (2002), “New Boy” (2020), “King Of Rome” (2009), “Love Is The Law” (2024), “The Performance Of My Life” (2006), וכן “A Dream of a Better Tomorrow”. האחרון הוא קטע שלא יצא לאור מתוך המחזמר שלהם “Naked”, ולפני ביצועו סיפר ניל טנאנט לקהל כי מדובר בשיר “שמעולם לא שמעתם קודם”.

שירים נוספים שנכללו ברשימה היו “To Face The Truth” ו-“One in a Million / Mr. Vain”, שבוצעו לראשונה מאז 1994, “Your Funny Uncle” שבוצע לראשונה מאז 1991, ו-“The Theatre” שחזר לסטליסט לראשונה מאז 1997.

“אנחנו מנגנים צדי ב’, שירים מאלבומים… מה שאנחנו קוראים לו ‘אהובי המעריצים’,” אמר הזמר בתחילת ההופעה, והבהיר לקהל שהפעם לא יבצעו את הלהיטים הגדולים שלהם. “השיר הזה מעולם לא בוצע בהופעה חיה… והוא מ-1986!” הוסיף כשהציג את “Jack The Lad”.

Pet Shop Boys "Obscure" – Your Funny Uncle + Later Tonight – Live in London, 2026

Pet Shop Boys – I Dream of a Better Tomorrow [new] – Electric Ballroom

Pet Shop Boys – To Face The Truth – Obscure – Electric Ballroom

Pet Shop Boys with Sylvia Mason‐James – The Theatre – Electric Ballroom, London

Pet Shop Boys – Two Divided by Zero – Electric Ballroom, London