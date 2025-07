פליטווד מק Fifty Years – Don’t Stop

פליטווד מק (Fleetwood Mac) חוגגים חצי מאה של מוזיקה עם אוסף חדש בן 50 שירים, שמתפרש על כל הקריירה של הלהקה, מימיה הראשונים בסגנון בלוז, ועד להצלחתה העולמית כאחת מלהקות הגדולות בהיסטוריה של הרוק.

פליטווד מק הם לא רק להקה – הם תופעה תרבותית. עם סיפור חיים שמתערבב ביצירה- בגידות, גירושים, אהבות בין חברי הלהקה, התמכרויות, הצלחה מסחררת – וכל זה חדר למוזיקה בצורה בוטה, יפה ומרגשת.

האוסף "Fifty Years – Don’t Stop" של Fleetwood Mac הוא לא סתם אוסף להיטים – אלא דיוקן של חמישים שנות יצירה, דרמה, שינויי הרכב וסאונד מתפתח, של אחת הלהקות המורכבות, הפופולריות והמשפיעות בתולדות הרוק.

האוסף נוגע בכל תקופה בהיסטוריה העשירה של הלהקה ומציע צלילה מעמיקה אל תוך הקטלוג הרחב של פליטווד מק באסופת שירים שיצאו בין השנים 1968 ו-2013.האוסף אינו פוסח על כל המוזיקאים המוכשרים שהקליטו תחת דגל פליטווד מק לאורך השנים, ביניהם פיטר גרין, מיק פליטווד, ג'רמי ספנסר, ג'ון מקווי, דני קירוואן, כריסטין מקווי, בוב וולש, בוב ווסטון, לינדזי בקינגהאם, סטיבי ניקס, בילי ברנט, ריק ויטו, דייב מייסון ובקה ברמלט.

האוסף מתחיל בשנותיה הראשונות של פליטווד מק כהרכב בלוז-רוק, תקופה בת שש שנים שהחלה בשנת 1968 עם אלבום הבכורה של הלהקה הנושא את שמו שהסתיימה בשנת 1974 עם אלבום האולפן התשיעי שלה, Heroes Are Hard To Find. בין השירים כאן "Man Of The World", "Oh Well – Pt. 1", "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)" ו-"Albatross".

האוסף מתמקד בתקופה המצליחה ביותר מבחינה מסחרית של פליטווד מק עם מוזיקה משלושה אלבומים שהגיעו למעמד פלטינה מרובה – פליטווד מק (1975), Rumours (1977) ו-Tusk (1979) – בנוסף לאלבום ההופעות המהולל Live (1980). יחד הם מכרו מיליוני עותקים ברחבי העולם, כאשר Rumours לבדו מכר יותר מ-40 מיליון עותקים. כמה מהשירים האהובים ביותר של הלהקה מגיעים מאלבומים אלה, כולל "Rhiannon", "Say You Love Me", "Go Your Own Way", "Don't Stop", "You Make Loving Fun" והסינגל "Dreams".

הדיסק האחרון בוחן שירים שהלהקה הוציאה בין השנים 1982 ו-2013, כולל להיטים אמריקאים גדולים כמו "Hold Me", "Gypsy", "Big Love", "Little Lies" ו-"Everywhere". כמו כן, מופיעים כמה שירים נדירים ("Paper Doll" ו-"As Long As Yo, גם גרסה חיה של "Silver Springs" מאלבום ההופעות הרב-פלטינה, The Dance (1997)

האוסף לאינו רק ה־Greatest Hits", אלא באמת מכסה סיפור מוזיקלי הכולל חומר נדיר שלא היה קל למצוא קודם. לדוגמה: גרסה חיה ל־“Go Your Own Way”, שירים שהוקלטו אך לא הופצו רשמית, קטעים צדדיים.

מעריצים וותיקים ימצאו איזון בין נוסטלגיה לרhענון ומאזינים חדשים יזכו למסע מוזיקלי שלם דרך חמישה עשורים.

למי זה מכוון? לאוהבי בלוז, פולק, רוק רך ופופ חכם, למעריצים וותיקים – שרוצים תמונה מלאה של הקריירה. למאזינים חדשים – להכיר את הלהקה מהשורש, לאספנים – בזכות איכות העריכה והחומר הנדיר.

*** המהדורה המורחבת כוללת: 3 דיסקים (או וינילים / גרסה דיגיטלית) עם 50 קטעים, כרונולוגיה מסודרת – מהקטעים הראשונים ב־1968 ועד לשירים משנות ה־2010., שירים נדירים וגרסאות חיות, כולל כאלה שלא הופיעו באוספים קודמים.

פליטווד מק Don't Stop