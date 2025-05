לא סופרים כמה אוספים של פרנק סינטרה יצאו. פשוט מוציאים עוד אחד. יש ביקוש. יש רכישה מוגברת של תקליטיו בעידן שהעסקים האלה נמצאים בקריסה. ליתר ביטחון קוראים לאוסף, "הטובים ביותר של הטובים היותר".

לא את השירים מחפשים אצל פרנק סינטרה, אלא את הקול, ההגשה, את הפרייזינג ותזמור עשיר ומדויק. השירה המאוד גמישה, הליטוש הזה. הגרוב הטבעי, הזורם. כשכחול העין אימץ שיר – הוא הפך לשלו. לכן, אין להתייחס לאוסף הזה, דיסק הג'אז המכיר ביותר בעולם בשנתיים האחרונות, כאל אוסף נוסטלגי בלבד שמחזיר לימים ולילות של הסרט בשחור-לבן.

כל שיר נשמע כאילו סינטרה עצמו כתב אותו. הכריזמה, השליטה, הביטחון. למעלה מתריסר שנים לאחר שסינטרה הסתלק, המוסיקה של סינטרה אינה מתכוונת להיכנס לגנזכי הפנתיאון של ענקי הג'אז. היא חיה, נושמת, שייכת, מענגת, מלהיבה. אין ספק: זמר הג'אז הנצחי היה כוכב הרוק הראשון של אמריקה, וכוכבי רוק גדולים כידוע לעולם חיים.

האלבום שיצא בסוף 2011 מכיל 23 (סינטרה הקליט כ-1500 שירים במהלך הקריירה שלו) שירים שסינטרה הקליט עבור קפיטול ועבור רפרייז, רובם ככולם להיטי סווינג גדולים. מ – Come Fly With Me של 1958 ועד לנושא מ – New York New York. של 1980. בין ובין תקבלו כמעט כל מה שרציתם לקבל מסינטרה ולא ידעתם איזה אוסף מכיל אותו. My Funny Valentine – יש. The Lady Is A Tramp – בודאי. Fly Me To The Moon – חובה. גם – It Was A Very Good Year ו – In The Wee Small Hours Of The Morning. לא שכחתי: My Way. כל אחד והשיר שלו. להתענג מחדש. למי מיועד עוד אוסף של סינטרה? לאנשים צעירים שלא ידעו? הקשישים שבויים לעולם.

פרנק סינטרה Best Of The Best – Theme from New York, New York



