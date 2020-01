ללי קולישקין, אלה לי להב או גאיה שאקי? ההצבעה נפתחת. אני רוצה את שולשתן ברוטרדם. רק אחת תוכל לייצג את ישראל. אכן: הגיעההשעה לבחור אחת מביון שלוש הבנות בנות ה16-17 המופלאות.

אנחנו בעידן חדש: בילי אייליש ככל הנראה קובעת רף חדש בעולם המוסיקה. מעתה התחרות עולה שתי רמות. לא היו כאלו זמרות ב"הכוככב הבא" הקודמות. הגיע לשיא גאיה שאקי ב – I don't wannabe you anymore של .. בילי אייליש. ישיבה על הרצפה, ביצוע נשמה אבל ב – Cool, שליטה בגווני הקול, הבנה של הטקסט שהיא שרה והפנמתו, מספרת את התחושה בלי רבע חינחון. שאקי כמו נולדה להיות זמרת גדולה.

גם ללי קולישקין ששרה Girl On Fire של אלישה קיז הוא שלמות שכזו, בבגרות, בייחוד שלה, בהתאמת גווני הקול לתוכן השיר, בביטחון העצמי, בחן האישי. ממש כמו שאקי היא מכילה את כל המרכיבים של זמרת אחת ויחידה. ב

אלה לי להב שרה שיר לא מוכר Wild Enough של אלינה בשילוב מלא השראה של רקדנית. העובדה שהשיר אינו מוכר לא רק שלא פגעה בה, אלא העניקה לה נקודות זכות. גם אלה לי שולטת נפלא בקול, ניחנה בפלצטים קטנים ייחודיים. היא לקחה שיר קטן והעבירה אותו לחלוטין לעולם שלה. קיבלנו את מכלול המעלות שלה. אני לא זוכר את אמדורסקי אומר משהו כמו "אני חושב שאת צריכה לייצג את ישראל באירוויזיון". מצד אחד, אני מצטרף אליו, מצד אחר – אני בבעיה קשה – כי מולה נמצאות ללי וגאיה. לא זוכר בתולדות תחרויות הריאליטי מוסיקה משולש שכזה. כל השלוש ראויות להגיע רחוק.

קבוצת הגיל הזו מתבלט גם אור עמרמי ברוקמן, בעל הקול וההבעה החמים. האם שירים בעברית יהיו בעוכריו לקראת הגמר? אני מניח כי השופטים יעדיפו את הבנות העדכניות על פני בן שעושה מיינסטרים בעברית. מהבחינה הזו, דווקא אוהד שרגאי הצליח לצאת מהמסלול השקוף של קאברים, וביצע שיר מקורי שלו "פה גדול" שהיה בו פוטנציאל "אירוויזיוני" למראית עין.

גם בקבוצת הבוגרים – רמה גבוהה מאוד. זה כבר אינו תלוי בביצוע יותר או פחות טוב או בחוסר יציבות קלה. הבסיס של מורן אהרוני ששרה Love On Top של ביונסה ושל רביב כנר שעה את Always של בון ג'ובי – נשאר יציה. שניהם זמרים מעולעןם.

שיפוט: אמדורסקי החמיר מאוד עדן אלנה בקאבר שלה ל"יחפה" של אביב גפן, המוכר מנינט. מבחינתה – ביצוע חיים בעברית. נמצאה לגמרי בתוך השיר. נכון, ביצועים דרמטיים עלולים לעיתים לגלוש לאובר דרמטיים. במקרה של השיר הזה – אלנה שרה את עצמה לעומק, וההערה שלה לאמדורסקי, שהוא טועה, היתה נכונה ובמקומה.

