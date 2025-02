רוברטה פלאק הזמרת של Killing Me Softly מתה בגיל 88

זמרת ה-R&B רוברטה פלאק, הידועה בעיקר בזכות הלהיטים The First Time Ever I Saw Your Face ו- Killing Me Softly With His Song, מתה בגיל 88.

"היא מתה בשלווה מוקפת במשפחתה. רוברטה שברה גבולות ושיאים. היא גם הייתה מחנכת גאה". נמסר מקרובי משפחתה. פלאק הודיעה ב-2022 שהיא אובחנה כחולה ב-ALS, הידועה גם כמחלת לו גריג, מחלה ניוונית קשה של מערכת העצבים התוקפת חוט השדרה וגורמת לניוון איטי ששל העצבים המובילים מסרים מהמוח לשרירים. ב-2016 עברה פלאק שבץ מוחי.אינה יכולה יותר לשיר.

פלאק זכתה בארבעה פרסי גראמי., שלושה מהם על First Time Ever I Saw Your Face. ב-1974 (תקליט השנה, שיר השנה, הביצוע הקולי הטוב ביותר). בין גרסאות הכיסוי הבולטות של השיר – הפוג'יז ב-1996, בסגנון היפ הופ / ראפ ובהשתתפות לורין היל. הפוג'יז רצו תחילה לשנות הטקסט לשיר על עוני והתמכרות לסמים, אבל כותבי השיר התנגדו.

פלאק, שנולדה בצפון קרוליינה וגדלה בארלינגטון, וירג'יניה, התחילה את דרכו כפסנתרנית קלאסית. היא זכתה במלגה מלאה לאוניברסיטת הרווארד בגיל 15 בלבד. ההכשרה הקלאסית שלה הובילה אותה להוראה. בלילות היא הייתה מלווה זמרי אופרה בפסנתר, ובהפסקות שרה סטנדרטים של פופ .

"כל הזמן שלמדתי מוזיקה קלאסית, במיוחד בשנותיי הצעירות, עשיתי גם הרבה דו-רון-רון, שו-דו-בי-דו, כל הדברים האלה, עם בני גילי למעשה, התמזל מזלי להיות מוקפת במוזיקה כל חיי, הבאך והשופן והשומאן מצד אחד, והריתם נ' בלוז מצד אחר"…

קריירת ההקלטות שלה התחילה לאחר שהתגלתה במועדון ג'אז על ידי המוזיקאי לס מקאן, שלימים כתב כי "הקול שלה נגע, , לכד ובעט בכל רגש שהכרתי".

אבל היא לא את הלהיט הראשון שלה עשתה רק בשנות ה-30 לחייה – כשההקליטה שלה ל-The First Time Ever I Saw Your Face של יואן מקקול שהיה חלק מפסקול סצנת אהבה בסרטו של קלינט איסטווד מ-1971- Play Misty For Me.

לאחר שב-1974 הגיעה שוב לראש המצעדים עם Feel Like Makin' Love, פלאק לקחה הפסקה מההופעות כדי להתרכז בהקלטות ובמטרות צדקה.

היא בילתה את רוב שנות השמונים בסיבובי הופעות . ב-1991 היא חזרה למצעד עם דואט עם מקסי פריסט שנקרא Set the Night to Music (מהאלבום באותו השם).

היא גם הקליטה אלבום של קאברים של הביטלס, בשם Let It Be Roberta, ב-2012

פלאק אמרה פעם לעיתונאי: "אני מחשיבה את עצמי הוא זמרת נשמה, בכך שאני מנסה לשיר עם כל ההרגשה שיש לי בגוף ובנפש שלי. אדם עם נשמה אמיתית הוא אחד שיכול לקחת את השיר של כל אחד ולהתעלות מעל כל הפגמים, ופשוט לגרום לך להקשיב".

פלאק הקדישה הרבה מזמנה לבית הספר למוזיקה בניו יורק, שנקרא על שמה.

הכומר ג'סי ג'קסון תיאר אותה פעם כ"רלוונטית חברתית וללא פחד פוליטית".

בשנת 2020, שנה לאחר שעבר אירוע מוחי, הוענק לפלאק פרס על מפעל חיים מהגראמי.

Roberta Flack – Killing Me Softly With His Song (Live 1973)

Roberta Flack – First Time Ever I Saw Your Face 1972