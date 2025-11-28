רוברט פלנט הופעה בחדר הקטן

ענק הרוק רוברט פלאנט הגיע לחדר הקטן של Tiny Desk Concert לתת את אחת ההופעות האינטימיות ביותר שלו מאז לד זפלין. מדובר בפורמט הופעות חי ייחודי של רשת הרדיו האמריקאית NPR (National Public Radio), שעם השנים הפך לאחד מסימני ההיכר המוזיקליים הגדולים בעולם. הקונספט התחיל במקרה, ומאז הפך לתופעה בינלאומית.האומנים מופיעים בסטודיו קטן, ממש בתוך משרד, בפינה קטנה ועמוסת ספרים וחפצים. זוהי הופעה ללא במות, ללא תאורה גדולה וללא אפקטים, רק האמן, כלי נגינה, והחדר. הכל קרוב, חשוף ופשוט. בלי פלייבק, בלי מניפולציות, לרוב עם כלים אקוסטיים או עיבודים מצומצמים. האמנים מביאים גרסאות מיוחדות לשירים שלהם – לפעמים שקטות יותר, חשופות ואמנותיות. האווירה כמעט "מוזיקת סלון": חיוכים, שיחות קצרות, אווירה משפחתית, קהל קטן של אנשי המערכת. האווירה כמעט "מוזיקת סלון": חיוכים, שיחות קצרות, אווירה משפחתית, קהל קטן של אנשי המערכת. בין מי שהופיעו במסגרת הזו – טיילור סוויפט, אדל, הוזייר, קולדפליי, בילי איייליש, דואה ליפה, סטינג.

כאשר רוברט פלאנט נכנס לראשונה מאחורי ה"טיני דסק" באחר צהריים סוער של ליל כל הקדושים, הוא בחן את המערך הפשוט יחסית. "זה בדיוק כמו לייב אייד", אמר בחיוך. "גם אני לא שמעתי את עצמי שם." הוא התייחס לעובדה שאנחנו לא מגבירים קולות או משתמשים במוניטורים כדי שאמנים יוכלו לשמוע את עצמם.

אבל אם אי פעם היה מישהו שעמד באתגר, זה רוברט פלאנט. עם קול שרק משתפר עם הגיל, פלאנט עבר במיומנות מהרוק מלא הגרון והעוצמות של לד זפלין למוזיקת ​​פולק, בלוז ושורשים מאופקת ויפהפייה.תר. אלבום הסולו האחרון שלו, "Saving Grace", הוא אוסף של קאברים הנעים בין השיר הרוחני המסורתי "Gospel Plough" ל-"It's A Beautiful Day Today" של מובי גרייפ, להקת רוק פסיכדלית שלדברי פלאנט, עדיין גורמת לו "לבכות".

פלאנט ולהקתו מבצעים את שני השירים בסט זה, יחד עם גרסה של "Higher Rock" מאת הזמרת-יוצרת מרתה סקנלן ו-"Everybody's Song" של לואו. הם מסכמים עם עיבוד חדש של "Gallows Pole", שיר מסורתי נוסף של פלאנט שזכה לראשונה לפרשנות מחודשת עבור אלבום לד זפלין 3 בשנת 1969.

"SET LIST: "Gospel Plough" "Higher Rock" "Everybody's Song" "It's a Beautiful Day Today" "Gallows Pole

MUSICIANS: Robert Plant: vocals, harmonica Suzi Dian: vocals, accordion Matt Worley: guitar, banjo, cuatro, background vocals Tony Kelsey: guitar Barney Morse-Brown: cello Oli Jefferson: drums

*** רוברט אנטוני פלאנט (יליד 1948) הוא מוזיקאי אנגלי, מהמשפיעים והמפורסמים ביותר במאה העשרים, שהתפרסם בעיקר כסולנה הכריזמטי של לד זפלין, אחת מלהקות הרוק המשפיעות ביותר וחלוצה בז'אנר הרוק הכבד. פלאנט ניחן בקול טנור בעל מנעד רחב במיוחד המאפשר לו לשיר בסגנונות רבים בצורה חלקה

