רוני דלומי שלחי אותו

המילים, הלחן והעיבוד נכתבו ברוח העצבות, לזכרו (*), לזכרם. כמה אירוני שהטקסט בסופו של דבר נטען בעוצמות שהם חלק מההיבט הרטרוספקטיבי שבעטיו הולחן השיר: "שלחי אותו, תני לו ללכת לַחופשי, אף כי יודעת את שלא יַחֲזור אליך". הטון של רוני דלומי, הלחן של רונית שחר, העיבוד של אורי זך מעצימים את תחושת האובדן, מחבקים את הצער. כמה חזק. כמה מצמרר.
שלחי אותו, תני לו ללכת לַחופשי, אף כי יודעת את שלא יַחֲזור אליך,
שלחי אותו, תני לו ללכת לִמְקומו, לשיבּוֹלים הכפופות בָּרוח,
תני לו לַחֲלוץ את נְעָלָיו, לרוץ להשתובב עם הרוח,
תני לו לִשְרוק וּלזַמֵר, לדלג על אבני דֶרֶך,תני לו לחיות כפי שחי
אל תִתְעצבי עוד כי הוא הלך כְּצִיפור לִדְרור,
שוּבִי לִימֵי החול כי את יודעת אהובך לא יחזור אליך
רוני דלומי היא אחד מאותם המקרים שבהם נותרים פעורי פה כל פעם מחדש
רוני, מתי נפסיק להיות מופתעים מהקסם האדיר מהקול הזך מהתום והמתיקות הכובשת שאת משדרת?
פשוט נהדרת!
לתפוס אותה חזק חזק ולא לתת לה ללכת לכסף הגדול בחו"ל. היא נכס.
רונית שחר עשתה כאן מה שאחרים בפרוייקט לא הצליחו – לקחת שיר אקראי שלא נכתב להלחנה, ולתפור לו לחן עגול ומתנגן. החזרה על הבית הכרחית, כמובן, למרות שהיה עדיף מוסיקלית לכתוב בית נוסף, דבר לא אפשרי, לצערנו. עיבוד תואם וביצוע הולם משלימים תוצאה יפה ומחמיאה לחייל בנימין פרנק ז"ל.
למות על הילדה הזו
כל הברה והברה קסם טהור
קודם כל
יהי זכרו ברוך
איבדנו כאן משורר
ושנית
תגובה 4 מבחילה
תינוקת עם מנעד רגשי של כפית וחוש מוזיקלי של סלק
אני מתביישת בשביל מי שהביא את המוטציה הזאת לאוויר העולם
יש לה הרבה הרבה ערכים ללמוד
שתיקח דוגמא מרוני דלומי שנתנה כאן עוד ביצוע יוצא מן הכלל לשיר מדהים
וזאת יעידו גם קרוביו ומשפחתו של החייל שהתרגשו מאד משיתוף הפעולה בין רוני לרונית שחר שהוליד שיר נפלא שכזה
שיר על זמני. צמרמורת בכל שמיעה מחדש.
יהדהד עוד עשרות שנים קדימה.
אני חסר מילים………………………………
ענקית ומרגשת
דוד אתה צודק, אני פשוט לא מאמינה על החוצפה של מתוסכלי כוכב נולד (שפשוט לא נחים!)
להכפיש,מילא,אבל להכפיש בעמוד של שיר שמכבד את זכרו של לוחם?
ממש גועל
רוני העמידה אצל המנוולים ומתוסכלי התוכנית הזאת בסימן שאלה כמה דברים שהיו מושרשים אצלם עמוק כמו צרות עין,צעקות,השתמטות ,אלכוהול וסמים קלים, זו הסיבה שהם בוכים עד היום ודואגים להראות את פרצופם המכוער בכל צעד קריירה משובח ומכובד של הכוכבת הכי מצליחה בשנים האחרונות , ובצדק, כל מה שהיא נוגעת בו הופך לזהב.
מה לעשות אפשר רק להביא את החמור עד פי הבאר אי אפשר להכריח אותו לשתות ממנה..
שלי,את בן אדם עלוב.
חתיכת יצורה קטנה וחסרת רגש תוציאי את התיסכולים שלך על מישהו אחר במקום על זמרת מדהימה שעשתה כבוד ענקי לחייל שנהרג כשניסה להגן על המדינה שאת חיה בה בתסכול מתפרץ על זוטות כגון זכייה בכוכב נולד
גועל נפש
אנשים כמוך הם הצד המכוער מאד של המדינה הזאת.
שיר מדהים,וביצוע שצמרר אותי מראש ועד לכפות הרגליים.
רוני,בנימין פרנק היה גאה בך.
נשמע כמו תלמידה במסיבת סיום שנה לא יותר.
וואו!! רוני כזו מדהימה!!
אין אין עלייהה!!!
זה נשמע כאילו הכותב של השיר כתב לה את השיר.
רוני מדהימה. הצטמררתי.