המילים, הלחן והעיבוד נכתבו ברוח העצבות, לזכרו (*), לזכרם. כמה אירוני שהטקסט בסופו של דבר נטען בעוצמות שהם חלק מההיבט הרטרוספקטיבי שבעטיו הולחן השיר: "שלחי אותו, תני לו ללכת לַחופשי, אף כי יודעת את שלא יַחֲזור אליך". הטון של רוני דלומי, הלחן של רונית שחר, העיבוד של אורי זך מעצימים את תחושת האובדן, מחבקים את הצער. כמה חזק. כמה מצמרר.

שלחי אותו, תני לו ללכת לַחופשי, אף כי יודעת את שלא יַחֲזור אליך,

שלחי אותו, תני לו ללכת לִמְקומו, לשיבּוֹלים הכפופות בָּרוח,

תני לו לַחֲלוץ את נְעָלָיו, לרוץ להשתובב עם הרוח,

תני לו לִשְרוק וּלזַמֵר, לדלג על אבני דֶרֶך,תני לו לחיות כפי שחי

אל תִתְעצבי עוד כי הוא הלך כְּצִיפור לִדְרור,

שוּבִי לִימֵי החול כי את יודעת אהובך לא יחזור אליך

*** את השיר כתב בנימין פרנקל ז״ל. הוא נבחר במסגרת פרויקט ״עומד מעט נהפוך לשיר״ של גל״צ. בנימין פרנק נפל ב-1974. שירת בחיל הקשר. בן 19 במותו.



רוני דלומי שלחי אותו