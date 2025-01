הרצון לאבד את הפרדוקסים והבושה בחיים מבטא שאיפה עמוקה להגיע להרמוניה פנימית ולהקלה מהמתחים הרגשיים והקוגניטיביים המלווים אותנו. החיים מלאים בפרדוקסים -מצבים שבהם אנו חווים רגשות סותרים או מחזיקים באמונות שלא תמיד מתיישבות זו עם זו. הבושה היא רגש שמופיע כאשר אנו חשים פער בין מי שאנחנו בפועל לבין הדימוי האידיאלי של עצמנו. הרצון להיפטר מהם עשוי להעיד על שאיפה לשלמות (פרפקציוניזם) או על חוסר סבלנות כלפי המורכבות האישית. לויה מתחבט: "אני יודע שיש לי ברירה/ אם אתמודד עם זה, האם זה ישחרר אותי/ האם עלי לתת לזה להיות/ האם כדאי לי/ לאבד את הבושה והפרדוקסים שלי".

את הקונפליקט המורכב תרגם רן לויה למוסיקת פופ אלטרנטיבית, שבולטת בה מנגינה קסומה והרמוניה קולית שמימית, שיש בה עירוב של ניכור ומתיקות, פחות שירה ווקאלית מוחצנת ויותר צבע קולי שיוצר סאונד אלקטרו-אקוסטי של אווירה אינטימית רבת השראה. רן לויה חוצה גבולות בין אלקטרוני, אמביינט, וארט פופ למרחב מוסיקלי שמכניס את המאזין אל תוך מסע חיפוש עצמי, בהפקה שמגדירה צליל ייחודי, הפקת אינדי לא מסחרית, השומרת על אסתטיקה ואופי יצירתי שלא מתפשרים לפי דרישות השוק.

רן לויה Pocket אנימציה: שחר עמית

My Palms are always in my pocket

?should I let them out

?do I have a choice

?should I let them be

should

letting go comes as a killer

should I let it in

?do I have a choice

?should I let it be

?should

lose my shame and paradoxes

my palm are always

there’s no life inside my pocket

letting go is not an assassin

?should I let it be

no I know I have a choice

?if I face it, will it set me free

?should I let it be

should I

lose my shame and paradoxes

רן לויה פייסבוק