השיר נכתב על ידי שאדיי אדו (Sade) ו-ריי סיינט ג'ון, שהיה חבר בלהקה הקודמת של שאדיי Pride. השיר עוסק בגבר אופנתי שחי סגנון חיים עשיר ואופנתי מסביב לגלובוס. הוא מאוד פופולרי בקרב הנשים, ושובר הרבה לבבות במסעותיו. משתמע גם שהנשים שלו מספקות את עושרו. ברור גם שהוא לא מחזיר להן בחיבה שהן רוחשות לו. "הלב שלו קר". שרה שאדיי.

"Smooth Operator" היה להיט הפריצה של שאדיי, שבסיס ההצלחה שלה היה באנגליה בעקבות אלבום הבכורה שלה, Diamond Life, שיצא ב-1984. "Smooth Operator" היה הסינגל השלישי מהאלבום. בארה"ב, האלבום יצא ב-1985, עם "Hang On To Your Love" כסינגל הראשון שנכשל. רק הסינגל "Smooth Operator", שעלה למקום ה-5 הקנה לה וללהקתה מוניטין של מסיקה אקזוטית מלאת נשמה.

ג'וליאן טמפל ביים את הסרטון, המציג את שאדיי שרה במועדון לילה כשעסקה מפוקפקת נופלת. רוב הצופים ראו את גרסת ה-4:15 דקות, אך נוצרה גם גרסה מורחבת.של 8:30 דקות, להכולל דיאלוג, סצנת מרדף, ואדם שנופל אל מותו.

השיר היה להיט מס' 1 במצעד ה – Adult Contemporary. שאדיי הגיעה שוב לראש המצעד הזה בארה"ב עם "The Sweetest Taboo" השירים האלה נהנו מהשמעה ב-VH1, ערוץ הקליפים למבוגרים שהושק ב-1985.

תקראו למוסיקה הזו סוליד_סול_מיוסיק. המינוח לא יוסיף או יגרע. הדבר שחשוב להגיד עליו: שום רוח אופנתית בלא חדרה לחומר החדש שלה. לא היפ ולא טריפ ולא הופ. הטונים שלה רכים וטעונים, הצליל מעודן, אווירה אפרורית רוגעת אך לא חלולה. יש משהו מאוד משכנע ביכולת של שאדיי לא לכפות את עצמה על השיר, לתת לרגש לשיר במקומה ולמוסיקה לזרום במהלכים לא ראוותניים.

*** שאדיי Sade (במקור הלן פולשאדיי אדו Helen Folasade Adu, ילידת 1959) היא זמרת יוצרת ומפיקה בריטית ממוצא בריטי-ניגרי. שרה בסגנון ייחודי שיסודותיו ברית'ם אנד בלוז ובמוזיקת נשמה בעיבוד רך, עם נגיעות של ג'אז ומקצבים לטיניים ואפריקאים שהוגדר פעמים רבות כ"חושני" ו"סקסי". זוכת פרסי גראמי והבריט ואבירת מסדר האימפריה הבריטית. נכון ל-2010 מכרה למעלה מ-50 מיליון עותקים מאלבומיה ברחבי העולם.

שאדיי Smooth Operator



Sade – Smooth Operator – Live



Diamond life, lover boy

He move in space with minimum waste and maximum joy

City lights and business nights

When you require streetcar desire for higher heights

No place for beginners or sensitive hearts

When sentiment is left to chance

No place to be ending but somewhere to start

No need to ask, he's a smooth operator

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator

Coast to coast, LA to Chicago, western male

Across the north and south, to Key Largo, love for sale

Face to face, each classic case

We shadow box and double cross

Yet need the chase

A license to love, insurance to hold

Melts all your memories and change into gold

His eyes are like angels but his heart is cold

No need to ask, he's a smooth operator

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator

Coast to coast, LA to Chicago, western male

Across the north and south, to Key Largo, love for sale

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator, smooth operator

Smooth operator, smooth operator

