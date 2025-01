“Hot For You Baby”, שיר שהוקלט במקור עבור אלבומה "Private Dancer" של טינה טרנר משנות השמונים ונחשב אבוד, התגלה מחדש ארבעה עשורים מאוחר יותר.

השיר נחשף מהכספות והושמע לראשונה בשבוע שעבר בתוכנית ארוחת הבוקר של BBC Radio 2 של בריטניה. "זה כאילו טינה טרנר פוגשת את AC/DC", הייתה תגובתו של אחד ממאזיני ה-BBC.

השיר שנכתב על ידי המוזיקאים האוסטרלים ג'ורג' יאנג והארי וונדה, הוקלט באולפני קפיטול בהוליווד. הפיק אותו ג'ון קרטר.

השיר ייכלל באלבום יובל מיוחד של "Private Dancer" המיועד לצאת בחודש מרץ.

“Private Dancer” "רקדן פרטי" שיצא ב-1984 סימן את הקאמבק של טרנר בשנות ה-80. האלבום מכר יותר מ-20 מיליון עותקים וזכה בשלושה פרסי גראמי – כולל אלבום השנה והביצוע הקולי הנשי הטוב ביותר עבור "What's Love Got to Do with It".

"Hot For You Baby" הוא לא הרצועה החדשה היחידה שמופיעה באלבום הקרוב, שכולל גם קטע אינסטרומנטלי שלא יצא בעבר של "Let's Stay Together" ושילוב דיבוב של "What's Love Got to Do With It".

טרנר מתה במאי 2023 בגיל 83 בביתה בשווייץ. הזמרת שהוכתרה בתור "מלכת הרוקנ'רול", הפכה לאחת האמניות הפופולריות ביותר בכל הזמנים.

טינה טרנר הלכה לעולמה

שיר של טינה טרנר שנחשב אבוד התגלה מחדש לאחר עשרות שנים Tina Turner – Hot For You Baby