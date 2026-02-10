אני מנסה לקרוא/ לחוש מאת המשאפ הזה בין שלומי שבן ואלון עדר לא רק כחיבור טכני בין שני שירים – אלא כטקסט אחד שמספר סיפור עם התפתחות רגשית ומוזיקלית.

החיבור בין "עברנו לצפון” (שלומי שבן) ל־"קריית שמונה” (אלון עדר) מנסה ליצור קו אחד של חוויה: מתנועה מופנמת, ספקנית ומתגוננת אל הצהרה רגשית פתוחה, כמעט רומנטית-נאיבית.

המעבר מהקצב האיטי למהיר הוא לא רק מוזיקלי – הוא אידאולוגי ונפשי.

העובדה שזה הוקלט בתקופת הקורונה, במסגרת "חי בגימל” מוסיפה שכבה קריטית: תקופה של עצירה, ריחוק מהמרכז, וחיפוש משמעות מחוץ להרגלים העירוניים.

אצל שבן, המעבר לצפון הוא החלטה שמרגישה כמו התנצלות מתמשכת: "עברנו לצפון ואנחנו לא מתגעגעים/ הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים" . זהו דיאלוג מתמיד עם “הם” – המרכז, תל אביב, החברה.

הדובר לא חוגג את הבחירה שלו; הוא מגן עליה. הרגע שבו שבן אומר: "עכשיו תביט בשקדייה… עכשיו תריח את זה" הוא רגע כמעט מדיטטיבי, אבל גם כאן יש מבחן – “תגיד לי ש / זה לא יותר בריא” –

כלומר: תאשר לי שזה לא סתם סיפור שאני מספר לעצמי.

החזרה של שבן בסוף המשאפ לאותו בית טבעי היא משמעותית: היא ממסגרת את כל מה שאלון עדר אומר באמצע – ושואלת בעדינות: האם ההתאהבות הזו באמת פשוטה? או שזו עוד דרך לשכנע את עצמנו?

אצל עדר אין צורך בהגנה. יש הצהרה: "קר לי בתל אביב / מר לי בתל אביב נגמר לי מתל אביב" – זו אינההתלבטות – זו עייפות. והצפון? הוא לא רעיון, הוא מישהי. קריית שמונה כדמות: שכונה, אמת, חום, בלי “אגו ופאסון”

השיר תופס מהירות – הלב רץ לפני הראש בניגוד לשבן, עדר לא מתנצל, לא משווה, לא מבטל רגש. הוא פשוט מתאהב – במקום, ובמה שהוא מייצג. החזרה של שבן בסוף השיר מחזירה ספק קטן אל תוך ההתלהבות – אולי הבריאות, הטבע והאהבה – הם לא פתרון מוחלט, אלא רגע של חסד.

זהו משאפ שמספר סיפור על פריפריה מול מרכז, תבונה מול תשוקה, זהירות מול התאהבות, ובעיקר – על ישראלים שמנסים להבין אם המעבר לצפון הוא בריחה, ריפוי, או פשוט אהבה חדשה שצריך להעז להאמין לה.

למרות ההבדלים הברורים, שני השירים יושבים על אסתטיקה דומה של פשטות – בלי הפקה מנופחת, בלי דרמה הרמונית גדולה, מבוססי גרוב, נשימה, ונוכחות של המבצע. זה מאפשר למשאפ להיות תהליך, לא תפירה מלאכותית. החיבור לשיר של אלון עדר לא קורה בבת אחת. המאזין עובר ממצב של הקשבה למצב של תנועה . יש האצה הדרגתית של הקצב בנגינת הפסנתר המהירה של שבן. זה רגע מפתח – הזמן, שהיה סטטי, מתחיל לזרום.

מוזיקלית זה יוצר קשת סימטרית:אטי-מהיר- אטי כמו נשימה.

החיבור עובד כי הם לא מתחרים על אותו מרחב. כל אחד ממלא פונקציה אחרת. המעבר ביניהם יוצר חוויה של תנועה נפשית דרך קצב

שלומי שבן אלון עדר עברנו לצפון קרית שמונה מחלקת בהפקת כאן 11 עורכת תוכן ובמאית: יעל אלרוד

שלומי שבן: עברנו לצפון ואנחנו לא מתגעגעים

הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים

ממש לא משתגעים

כל פעם שאתם באים

זה לא יותר מסקרנות

רגש ישן שמתעורר כמו שזה בא

זה כבר עובר

לא, זה ממש לא ברצינות

עכשיו תביט בשקדייה

בפרח לוע הארי

עכשיו תריח את זה

עכשיו תגיד לי ש

זה לא יותר בריא

—–

אלון עדר: קר לי בתל אביב

מר לי בתל אביב

עבר לי מתל אביב

נגמר לי מתל אביב

עור של שקיעה על הר

דייט על גדת הנהר

בלי אגו ופאסון

כל האמת בטון

אני צריך מישהי

שהיא שונה נה נה נה נה

שהיא כולה שכונה נה נה נה נה

שהיא קריית שמונה

בין סוריה ללבנון

אמיתי ונכון

את חכמה כל כך

אפשר לנשק אותך

תמיד רק עלייך חושב

מבין, אני מתאהב

הלב והפה אחד

רוצה לידך לעד

אני צריך מישהי

שהיא שונה נה נה נה נה

שהיא כולה שכונה נה נה נה נה

שהיא קריית שמונה

————

שלוי שבן: עכשיו תביט בשקדייה

בפרח לוע הארי

עכשיו תריח את זה

עכשיו תגיד לי ש

זה לא יותר בריא

אלון עדר פייסבוק

שלומי שבן פייסבוק