"דמיון חופשי” של יצחק קלפטר הוא מן השירים שבהם הפשטות הלירית נושאת על גבה עומק רגשי גדול. זהו שיר על אהבה שאינה מתממשת, על פער בין תשוקה למציאות, ועל המקום שבו הדמיון הופך למרחב מפלט – אך גם למרחב של כאב.

בגרסה המקורית של קלפטר, השיר עטוף באינטימיות שקטה, כמעט וידויית. הלחן נינוח, זורם, ונשען על קו מלודי שמתקדם בזהירות, כאילו חושש להפר את השבריריות של הרגש. הדובר “מרשה לעצמו” לדמיין – ניסוח שמרמז מראש על גבול: זהו חסד זמני שהוא מעניק לעצמו, לא מציאות. המשפט החוזר “אבל את לא איתי” הוא לב השיר. הוא מבטל בכל פעם מחדש את הפנטזיה שנבנית בשורות שלפניו. הדימויים – טיסה לירח, שביל החלב בכיס, גלישה עם הרוח – הם גדולים, כמעט קוסמיים, אבל דווקא העודף הזה מדגיש את הריק שבמציאות. קלפטר יצר בשר מתח יפה בין מרחב אינסופי של דמיון לבין מציאות מצומצמת של בדידות. אין כאן כעס, אין האשמה – רק קבלה שקטה של מצב קיים.

הבחירה של "שלוש ציפורים", שלישייה נשית, לבצע את השיר מעניקה לו שכבה חדשה של משמעות. במקום קול יחיד שמתוודה, מתקבלת תחושה של מרחב רגשי משותף – כאילו הכמיהה מתפזרת בין שלושה קולות, והופכת לאוניברסלית יותר.

הן מעגלות את המלנכוליה ומחליפות חלק מן הבדידות בתחושת עטיפה.. הדינמיקה בין הקולות מוסיפה תנועה פנימית לשיר, גם כשהעיבוד נשאר מינימליסטי. אם אצל קלפטר התחושה היא של אדם אחד עם מחשבותיו, הרי שבגרסה הזו הדמיון החופשי נשמע כמו מקום שאליו אפשר להיכנס יחד – גם אם רק לרגע, מה שמקהה את האופי האישי שקלפטר נסך בשיר.

“שלוש ציפורים” אינן מנסות להעצים את השיר באופן דרמטי, אלא להפך – שומרות על איפוק. הבחירה הזו מכבדת את רוח המקור ומדגישה שהכוח של השיר טמון בשקט שלו. כל הרמה קולית או הרמונית קטנה מרגישה מדויקת, ולא מנופחת.

“דמיון חופשי” בקאבר של “שלוש ציפורים” מצליח לשמור על ליבת השיר של קלפטר, אך להאיר אותה מזווית אחרת: פחות וידוי אישי, יותר חלום משותף. זהו קאבר שלא מתחרה במקור, אלא משוחח איתו – ומוכיח כיצד שיר טוב באמת יכול ללבוש צורה חדשה מבלי לאבד את נשמתו.

שלוש ציפורים דמיון חופשי

אני מרשה לעצמי

עם קצת דמיון חופשי

את שנינו ביחד

את ואני

אבל את לא איתי

אני מרשה לעצמי

עם קצת דמיון חופשי

את שנינו ביחד

את ואני

אבל את לא איתי

גולשים עם הרוח

מעבר להרים

יורדים אל החושך

בעילפון חושים

טסים לירח

אל הכוכבים

את שביל החלב

נכניס אל הכיס

אני מרשה לעצמי

עם קצת דמיון חופשי

את שנינו ביחד

את ואני

אבל את לא איתי

זה רק בראשי

שנינו ביחד

דמיון חופשי

נוסקים אל האופק ונעלמים

יורדים אל המים הסוערים

צוחקים לשמש ולעננים

מאחרים בלילה שוברים את השיא

אני מרשה לעצמי

עם קצת דמיון חופשי

את שנינו ביחד

את ואני

אבל את לא איתי

זה רק בראשי

שנינו ביחד

דמיון חופשי

