אם מדברים על פחד, שלמה ארצי אינו פוחד מדואטים. למה דואט? מה, שלמה ארצי מלך קיסריה, חושש לשיר בעצמו "לתת ולקחת"? מה הוא מבקש? להתחלק באהבה? מצד שני, לא סתם מתחלק: דוד טסה הוא הנסיך החדש. המוסיקאי והזמר שמביא רוח חדשה. אז מה – לחשוב הכי נדוש על משפט כמו – טובים השניים?

הטקסט: מלחמת הקיום היומיומית בשדים שמתרוצצים בתוכך, מול הניסיון המתמיד להתאים את עצמך לנורמות, אהבה, זוגיות, פחדים, המשך החיים, קיים הרצון לעוף, להפעיל את "האני האחר", להגיע לתפילה כאמת של עצמך, לרגע המושלם.

קליפ: אווירה עירונית דינמית, חדרי מדרגות, אולפנים, סלון, אנשים מחייכים. רציניים. קיסריה. מתופף ומתופפת. קהל שר. זרם תמונות כמו סתמי שמלווה את השיר.

מוסיקה. שיר נסיעה נינוח ונימוח. מנגינה וטון נוחים מאוד לאוזן, מתנגנים בקו רומנטי שלמה ארציי. ארצי יודע שבקיסריה לא יקבלו אקספרימנטים. הם רוצים טון מנחם ומלטף כמו תפילה או המנון. הצירוף דודו טסה מעניק לקצפת דובדבן, ארצי טיפה מדוכדך-שנסונייר, אבל בטח לא טראומטי. טסה – סלסול של כוונה ותפילה. עיבוד שמקשט בקישוטים ים-תיכוניים יפים. דואט מחניף ללילות הקיץ החמים.

אדוני המבקר: תפסיק לקשקש. טוב או רע? תגיד את האמת. מה אתם רוצים – זוהי כל האמת.

שלמה ארצי עם דודו טסה לתת ולקחת

ניסיתי ניסיתי מאד /להילחם ברוחות/ לא סיפרתי לך כמה./ ניתקתי את עצמי מהרוב/ אך בתוך המציאות/ חטפתי ג'ננה.

אדם צריך שתהיה לו מילה/ קצת מקום בעולם/אהבה לא נשכחת./ וקול אמיתי לתפילה/ ורגע מושלם, / כדי לתת ולקחת/ ולא…לפחד מהפחד. ניסיתי ניסיתי לצוף/ יחסי אהבה/ זה משחק מלוכלך קצת./ מציפור שוב למדתי לעוף/ לנחות בשלווה/לא ליפול על התחת.

אדם צריך שתהיה לו מילה…

ניסיתי כי הייתי צריך/לו היית במקומי / מה היית אומרת?/ תמשיך כי צריך להמשיך/ אם אתה אמיתי/ בשבילי אתה המלך.

אדם צריך שתהיה לו מילה…

