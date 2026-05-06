שרית חדד המזרח הרחוק

“המזרח הרחוק” ששרה שרית חדד הוא פופ ים־תיכוני מלודי, זורם, נעים לאוזן בקצב מיד-טמפו, מלודיה קליטה שמתפתחת בצורה חלקה, הפקה נקייה, כמעט “רדיו-פרנדלי” מושלמת. שיר שנשמע כאילו נועד לנסיעה ארוכה, רדיו ברקע, האזנה כיפית.

השורה “כמעט כל רמזור בעיר הפך לי לירוק” מחזקת את התחושה הזו – החיים זורמים, הדרך פתוחה. ה”מזרח הרחוק” הוא סמל לניקוי נפשי, התרחקות מהעבר, חיפוש משמעות. זה מוטיב מוכר מאוד :נסיעה פיזית = שינוי פנימי.

“נסעתי רחוק למזרח הרחוק / לנקות את הנשמה”, “פגשתי בסוף העולם איש זקן…” יש כאן ניסיון ליצר מסע פנימי, חיפוש משמעות, חוכמת חיים פשוטה. רגעים פחות חזקים: “דברים לא קורים במקרה”, “הגלגל מסתובב” – ביטויים מאוד מוכרים, כמעט שחוקים.

מוזיקלית, השיר קליט אבל לא פורץ דרך, הפזמון עשוי היטב אבל לא מסוג הבלתי נשכחים. הקול של שרית חדד מדויק, נקי, נשלט לחלוטין, אין סיכון, אבל שלמות טכנית אינה מייצרת בהכרח ריגוש יוצא דופן. מצד אחד: ליטוש, מקצוענות, איזון. מצד שני: חוסר “קול אישי”, מגבלה די בולטת אצל שרית חדד.

לא שיר שתשמע ותגיד “וואו, לא שמעתי דבר כזה משרית חדד". מצד שני – על הכביש הראשי שיר שיאיץ את המסלול וירים מצב הרוח.

מדבר

היית עושה לי מדבר

הייתי צוללת את כל ים המלח

העיקר שיהיה לי טוב

תפילה

לא היית שומר לי תפילה

היום כולם כבר חוזרים בתשובה

אז תחזור שיידלק האור

שמעתי באוטו שיר

כמעט כל רמזור בעיר הפך לי לירוק

נזכרת שפעם היה לי חבר

עכשיו הוא מרגיש לי כמו מישהו אחר

נסעתי רחוק למזרח הרחוק

לנקות את הנשמה

פגשתי בסוף העולם איש זקן

אמר אם תתני הם יתנו לך יותר

אתה סתם רק הולך וחוזר

אל תשכח הגלגל מסתובב

אישה

אתה לא יודע מה זה אישה

הייתי עוצרת את כל המדינה שיהיה לך טוב

תראה

דברים לא קורים במקרה

קניתי פירות מתוקים שיהיה

ועכשיו כל זכרון מתוק

קראתי על שלט בעיר

לחופש אין מחיר וגם לא לדמעות

שרית חדד פייסבוק