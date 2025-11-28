תמר כהנא שרה שיר שבו הקול הייחודי שלה וההפקה הרגישה מעצבים יצירה רוחנית–קיומית על חיים בתוך אי־ודאות. זהו שיר על החיפוש אחר עוגן פנימי בעולם שמשתנה כל הזמן. כמעט כל בית נפתח במילה “אם”. זו אינה רק בחירה לשונית, אלא מנגנון שמגדיר את נפש הדוברת. היא לא מצהירה – היא שואלת. היא לא יודעת -היא מבקשת. ה"אם" החוזר יוצר:תחושת תלות, מרחב של ספק, רצף של משאלות לא מוגשמות, תנועה של אדם שמחפש נחמה בתוך ערפל רגשי. זהו שיר על חיים שאין בהם ודאות, ועל ניסיון לחיות בהם מבלי להימלט.

הנרטיב: מסע פנימי בין פחד לנחמה: “אם אמצא את הדרך / אם תגיע אליי אהבה” – שאלות של תחילת חיים בוגרים, חיפוש זהות, אהבה, כיוון. “אם ארגיש בטוחה / אם הלב שוב יישבר” – פחד מהתפרקות, פחד מפגיעה חוזרת.“אם ייכנס לריאות שוב אוויר” – בקשה פשוטה אך קיומית לנשימה, לשקט, “אם אצליח לכתוב עוד שיר” – האמנות כמקור חיים ומשמעות. השיר כולו נע בין ייאוש רך לתקווה שקטה.

“כשהכול משתנה הכל ישתנה” – האמירה הכפולה הזו היא קבלה של החיים כפי שהם: אין יציבות, אין אחריות לדעת הכול, ואי־הידיעה עצמה הופכת לתובנה מרגיעה. הדוברת לומדת להניח לדברים להיות.

“הבוקר יביא את האור”- העוגן שמחזיק את הנפש. הפזמון הוא ליבת השיר, הצהרה בסיסית: “שום דבר לא ידוע / אני רוצה לזכור/ אם הלילה מביא את החושך/ הבוקר יביא את האור”– הפחד מהלא־ידוע מתאזן בזיכרון של מחזוריות החיים.הבוקר הוא מטאפורה לפתרון, לאיחוי, לתקווה שאינה מבטיחה פתרון אבל כן מבטיחה המשך. זהו שיר שמבקש להחזיק את הנפש עד שיגיע אור קטן.

בסופו של דבר “ודאות” אינו שיר על מציאת תשובה, אלא על רכות כלפי עצמך כשאין תשובה.

תמר כהנא מצליחה להפוך משהו קטן ועדין למסר קיומי של אדם שמנסה להקל על עצמו בהזכרה שהטבע מחזיר לכולנו את הסדר, גם כשהלב מבולגן.

המוסיקה – צליל נוגה של רוך קיומי. הפקת השיר והקול של תמר כהנא מחזקים את הנרטיב. הקול שלה אוורירי, רך, מפורק מעט, מלא פגיעוּת וחום, טון כמעט מדיטטיבי, הקול לא צועק את הכאב הוא מניח אותו בעדינות.

ההפקה – שכבות כלים דקות, כמעט שקופות, עיבוד מרווח שמאפשר לנשימה להיות חלק מהשיר, דינמיקה איטית שמתפתחת לצליל רוק כמו זריחה, הכול מייצר חוויה של חיבוק מוזיקלי.

תמר כהנא ודאות

אם אמצא את הדרך

אם תגיע אליי אהבה

אם אפסיק להתגעגע

אם תהיה לי תשובה

אם ארגיש בטוחה

אם ייכנס לריאות שוב אוויר

אם הלב שוב יישבר

אם אצליח לכתוב עוד שיר

תמיד האדמה לרגליי

בשמיים יזהר כוכב

והחורף יחכה לאביב

כשהכול משתנה

שום דבר לא ידוע

אני רוצה לזכור

אם הלילה מביא את החושך

הבוקר יביא את האור

אם נחזור לעצמנו

אם נקשיב שוב אחד לשני

אם נמצא קצת נחמה

אם נבין שהכל זמני

תמיד השמש תזרח

הגשם ירד וישטוף ויצבע את הנוף

הזמן ימשיך לעבור

כשהכול משתנה

שום דבר לא ידוע

אני רוצה לזכור

אם הלילה מביא את החושך

הבוקר יביא את האור

אם אדע מה יהיה

ויישאר בי הכוח

אם יגיע הרגע

אז אוכל לסלוח

תמיד ירח יאיר

גל יתנפץ אל החוף

התחלה אמצע וסוף

כשהכול משתנה, הכל משתנה

הכל ישתנה

שום דבר לא ידוע

אני רוצה לזכור

אם הלילה מביא את החושך

הבוקר יביא את האור

