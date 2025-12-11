מוזיקת ​​רוק היא משפחה רחבה של ז'אנרים מוזיקליים פופולריים ששורשיהם ברית'ם אנד בלוז, קאנטרי ובלוז חשמלי אמריקאי של אמצע המאה ה-20, המאופיינים בקצב חזק, כלי נגינה מוגברים (במיוחד גיטרה חשמלית, בס ותופים), ודגש על ביטוי, אנרגיה וביצוע צעירים.

מדוע קשה להגדיר רוק כי רוק זה לא ז'אנר אחד אלא תת ז'אנרים- רוק כבד, פאנק, מטאל, אינדי, אלטרנטיבי, פסיכו, פרוג, גאראז', גראנג' וכו'. אלה יכולים להישמע שונים בתכלית. יש רוק ללא גיטרה, מעט דיסטורשן, או כזה שמשלב סינתיסייזרים, תזמורות או אלקטרוניקה.

רוק הוא תרבות באותה מידה כמו שהוא מוזיקה הוא קשור לרעיונות כמו: גישות של מרד או אנטי-ממסד, אתוס של "עשה זאת בעצמך", התמקדות בהופעות חיות, ז'אנרים מתפתחים

רוק ב-1955, 1975, 1995 ו-2025 הם כמעט זנים שונים.

זוהי רשימה מקובלת של 20 להקות הרוק הגדולות בכל הזמנים – המבוססת על השפעה, חדשנות, אריכות ימים, מוזיקליות, מכירות אלבומים, השפעה תרבותית ומורשת.

(ברור שכל רשימה היא סובייקטיבית, אך שמות אלה מופיעים באופן עקבי בראש הרשימה בקרב מבקרים, היסטוריונים ומעריצים.)

1. הביטלס

הגדירו מחדש את המוזיקה המודרנית; השפעה שאין שני לה על כתיבת שירים, הפקת אולפן ותרבות פופ.

2. הרולינג סטונס

אינטליגנציה אותנטית של רוקנרול; קריירה המשתרעת על פני שישה עשורים.

3. לד זפלין

מפתחי הרוק הכבד; מוזיקליות וסאונד מהפכניים.

4. פינק פלויד

מאסטרים של אלבומי קונספט; פסיכדליים, פילוסופיים ופורצי דרך מבחינה קולית.

5. קווין

ברק משלב ז'אנרים; שירתו של פרדי מרקורי נותרה ללא תחרות.

6. The Who

אופרות רוק מתפרצות, ריפים איקוניים ואחת מהרכבי הרוק הגדולים ביותר אי פעם.

7. נירוונה

הביאו את הגראנג' למיינסטרים; שינו את הרוק בשנות ה-90.

8. יו2

מלכי רוק איצטדיונים עם עומק רגשי והשפעה עולמית.

9. AC/DC

רוק טהור ובעל מתח גבוה; פשוט, עוצמתי, נצחי.

10. מטאליקה

חלוצי ת'ראש מטאל שהשיגו הצלחה אדירה במיינסטרים.

11. חוויית ג'ימי הנדריקס

קצר מועד אך מהפכני; עיצב מחדש את הגיטרה החשמלית לנצח.

12. פליטווד מק

אחת הלהקות הנמכרות ביותר בעולם; כתיבת שירים והרמוניות ללא דופי.

13. איגלס

שלמות קאנטרי-רוק; "מלון קליפורניה" לבדו מבטיח את מורשתם.

14. הדלתות

פואטי, אפל, פסיכדלי; הכריזמה של ג'ים מוריסון היא מיתית.

15. בלאק סאבאת'

מייסדי ההבי מטאל; השפיעו על ז'אנרים שלמים.

16. רד הוט צ'ילי פפרס

חלוצי פאנק-רוק עם אריכות ימים משמעותית ולהיטים עולמיים.

17. אירוסמית'

להקת ההארד רוק האמריקאית המצליחה ביותר; השפעה אדירה על גלאם ופופ-רוק.

18. אר.איי.אם.

אבות הרוק האלטרנטיבי; סללו את הדרך לאינדי ולקולג' רוק של שנות ה-90.

19. The Clash

להקת הפאנק החדשנית ביותר; טעונה פוליטית, מרחיבה ז'אנרים, נצחית.

20. Radiohead

מרוק אלטרנטיבי לאלקטרוניקה ניסיונית – חדשנות בלתי נגמרת.