A Bowie Celebration זוכרים ושרים דייוויד בואי. או: 'A Bowie Celebration Just For One Day' – מופע סטרימינג לרחבי העולם במלאת 4 שנים למותו. אחדים מהמוזיקאים הרבים שיצרו בהשראת בואי חברו יחד לציין 4 שנים למותו של מי שכונה The Thin White Duke, הדמות שמזוהה עם בואי בעיקר מ- Station to Station משנת 1976 ומוזכרת בשיר שעל שמו נקרא האלבום. לפחות נגן אחד מכל אלבום שבואי יצר מ-1969, השתתף בערב ההוקרה.

את האירוע ארגן והפיק שותפו לאורך שנים של בואי, מייק גרסון, מי שהוביל את הערב לזכרו שנערך בהיכל התרבות ת"א לפני שנה (31 בינואר). בין המשתתפים בילי קורגן מ – Smashing Pumpkins ששר "Space Oddity" וטרנט רזנור, אליו הצטרף חברו ללהקת Nine Inch Nails, אטיקוס רוס ואשתו מריקווין מנדינג לביצוע “Fantastic Voyage” ו – “Fashion.” גרסון ליווה את כל ההופעה בפסנתר.

להקת דוראן דוראן כיסתה את "“5 Years”, אדם למברט שר את “Starman”, בוי ג'ורג'– מחרוזת של Aladdin Sane. יאנגבלאד שר גרסה ל – “Life on Mars.”

חגיגת דיוויד בואי A Bowie Celebration בהיכל התרבות ת"א 31.1.2020

William Patrick Corgan Performing Space Oddity

Adam Lambert, Starman

YUNGBLUD – Life on Mars