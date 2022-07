פרינס 1995-2010 האנתולוגיה

האם יש מעריצי פרינס מושבעים בקרבנו? בשבילם – יום חג. כל מה שרצינו מפרינס: הושלמה הדיסקוגרפיה. רוב ההקלטות של הזמר בשנות ה -90 וה -2000 הגיעו סוף סוף לשירותי הסטרימינג. עד עכשיו, רק מספר מוגבל של שירים מקטלוג של פרינס היה זמין על בשרותי ההזרמה. קיבלנו בעיקר את פרינס מהאייטיז כמו "Dirty Mind", "גשם סגול" ו"Sign o’ the Times, אבל רוב ההקלטות של המחצית השנייה של הקריירה של פרינס לא הונגשו. עכשיו – החסר הושלם. זהו אלבום אוסף הכולל 37 קטעים מתוך 23 האלבומים שהוציא פרינס בין השנים 1995-2010, ואשר רובם הגדול זמינים כעת לראשונה בכל שרותי הסטרימינג בארץ ובעולם.

לא בכל אלבומיו פרינס נתן סיבות לרוץ לספר משהו מיוחד לחברים, אבל אין ספק שגאונותו כמוסיקאי, היתה היכולת שלו להמשיך ליצור על בסיס מסורת המוסיקה השחורה. ."גשם סגול" פסקול הסרט הסמי אוטוביוגראפי של שנות השמונים מיצב אותו חזק בפסגת המוסיקה. פרינס היה אחד ויחיד בשילוב מפתיע בין סול, פאנק, רוק פסיכודלי ריתם נ’ בלוז ורוק מטאל.

ב-2014 באלבומו Art Official Age הוא חזר כיוצר לימיו הטובים ביותר מאז Purple Rain. זה היה פרינס הישן והטוב, שמנצל כל שבב בטכנולוגיה החדשה כדי להעשיר את המוסיקה שלו. נשמע מלא נשמה במשבי סול חמים בקואורדינציה המושלמת בין הביצועים הקוליים לתזמורים. הוא היה כוכב הריתם נ'בלוז המתחרה למייקל ג'קסון, גדול-מן-החיים. נדמה לי שהאוסף הזה יגלה דברים שלא ידעתם על פרינס. אין ספק שגאונותו כמוסיקאי, היכולת שלו להמשיך להיאחז במסורת המוסיקה השחורה הריתם-אנ’פאנקית, השאירה אותו יחיד בסוגו.

1. Emancipation (from Emancipation, 1996)

2. Black Sweat (from 3121, 2006)

3. P. Control (from The Gold Experience, 1995)

4. Crucial (from Crystal Ball, 1998)

5. The Love We Make (from Emancipation, 1996)

6. Eye Hate U (from The Gold Experience, 1995)

7. The Greatest Romance Ever Sold (from Rave Un2 the Joy Fantastic, 1999)

8. Eye Love U, But Eye Don’t Trust U (from Rave Un2 the Joy Fantastic, 1999)

9. Gold (from The Gold Experience, 1995)

10. Guitar (from Planet Earth, 2007)

11. Dream Factory (from Crystal Ball, 1998)

12. The Work Part 1 (from The Rainbow Children, 2001)

13. Call My Name (from Musicology, 2004)

14. Strays of The World (from Crystal Ball, 1998)

15. Shhh (from The Gold Experience, 1995)

16. Dreamer (from LOtUSFLOW3R, 2009)

17. Chaos and Disorder (from Chaos and Disorder, 1996)

18. Endorphinmachine (from The Gold Experience, 1995)

19. Musicology (from Musicology, 2004)

20. Northside (from The Slaughterhouse, 2004)

21. When Eye Lay My Hands on U (from The Chocolate Invasion, 2004)

22. Beautiful Strange (from Rave In2 The Joy Fantastic, 2001)

23. Future Soul Song (from 20Ten, 2010)

24. Empty Room (from C-Note, 2004)

25. 3rd Eye (from The Truth, 1998)

26. U’re Gonna C Me (from One Nite Alone…, 2002)

27. Dinner With Delores (from Chaos and Disorder, 1996)

28. Ol’ Skool Company (from MPLSoUND, 2009)

29. 4ever (from LOtUSFLOW3R, 2009)

30. West (from N.E.W.S., 2003)

31. Xpedition (from Xpectation, 2003)

32. Muse 2 The Pharaoh (from The Rainbow Children, 2001)

33. Somewhere Here On Earth (from Planet Earth, 2007)

34. U Make My Sun Shine (from The Chocolate Invasion, 2004)

35. 1+1+1 Is 3 (from The Rainbow Children, 2001)

36. Chelsea Rodgers (from Planet Earth, 2007)

37. We March (from The Gold Experience, 1995)