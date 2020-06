העניינים מתנהלים כשורה בתחילת השיר. המאהב מצא את אהבתו האמיתית, כשהוא נהנה מרגע רומנטימיוחד בגבעת Blueberry Hill, אבל אז מגיעה תפנית עצובה כשהיא עוזבת אותו.

"למרות שאנחנו רחוקים זה מזה/את עדיין חלק ממני/ כי את היית הריגוש שלי/ בגבעת בלוברי"

פינת הנוסטלגיה של הרוקנ'רול מגיעה במסעה לאחור במנהרת הזמן ל-1956 לשיר שנכתב עבור המערבון The Singing Hill משנת 1940 אז הוא נשמע לראשונה בביצוע של Gene Autry.

פטס דומינו, הכיר את השיר באמצעות גרסתו של לואי ארמסטרונג מ -1949, הקליט זאת ב"Master Recorders" בלוס אנג'לס למרות ההתנגדות הנחרצת של המעבד דייב ברתולומיאו, שחש שהשיר הוקלט יותר מדי פעמים. דומינו עם זאת גרסה ייחודית בנגינת הפסנתר המפורסמת שלו .

שמו האמיתי של פטס דומינו היה אנטואן "פאטס" דומינו ג'וניור (1928-2017). פסנתרן וזמר רוקנ'רול וריתם נ' בלוז. הוא הציג 37 שירים בטופ 40 של ארה"ב, האחרון – בשנת 1963 עם "Red Sails In the Sunset". השיר "Blueberry Hill" היה הלהיט הגדול והמוכר ביותר שלו, ושהה 11 שבועות במקום הראשון במצעד הריתם נ' בלוז. "The Fat Man" מ -1949 נחשב לתקליט הרוקנרול הראשון שנמכר במיליון עותקים.

I found my thrill/ On Blueberry Hill/ On Blueberry Hill/ When I found you

The moon stood still/ On Blueberry Hill/ And lingered until/ My dream came true

The wind in the willow played/ Love's sweet melody/ But all of those vows you made/ Were never to be

Though we're apart/ You're part of me still/ For you were my thrill/ On Blueberry Hill

The wind in the willow played/ Love's sweet melody/ But all of those vows you made/ Were never to be

Though we're apart/ You're part of me still/ For you were my thrill/ On Blueberry Hill

Writer/s: Al Lewis, Larry Stock, Vincent Rose

Fats Domino - Blueberry Hill

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: