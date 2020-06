Breaking Me מטרטר מסוף 2019. אני מגלה אותו עדיין במצעדים של יוני 2020. די ג'יי ומפיק גרמני שקיצר ל"טופיק" (שם מלא: Tobias Topic) חבר לזמר שבדי שכינויו A7S. (שם מלא: Alexander Tidebrink Stomberg) השיר מדבר לפי טופיק על "סיטואציה במערכת יחסים עם תלות מסוימת, בה תמיד נותנים קצת יותר ו'נשברים' בגלל זה". הוא נכתב במהלך מפגשי כתיבת שירים בברלין ובמיאמי במהלך חודשיים.

טופיק תיאר את השיר כ – "sweet spot between a heartache and energetic beats", משהו כמו "נקודה מתוקה בין כאב לב לפעימות אנרגטיות". למי שמחפש סיפור, השיר מתייחס לסיטואציה במערכת יחסים בה אחד תמיד נותן קצת יותר, מה שגורם למשברים.

השיר נולד לפני פרוץ המגיפה, אבל לפי הצלחתו המתמשכת, השיר הוא פספוס היסטרי של המועדונים הסגורים בעידן הקורונה. מדובר ב – המנון רחבות היסטרי או כפי שמישהו כינה: "killer dance-leaning pop anthem", דאנס שורף רחבות מצהיל נהגים על גלי הרדיו וממשיך לטייל במצעדי העולם.

ביקורת? להיט בן ימינו הוא לא רק מנגינה וקצב אלא ה פ ק ה, וטופיק הוא מפיק הטופ של הזרם המרכזי. אין מקום לחפירות.

Call me what you wanna

I'll be what you wanna

I've been here a thousand times

Eh eh

Fallin' for another

I don't even bother

I could do it all my life

So tell me if you wanna

Cuz I got this feeling

I wanna hear you say it

Cause I can't believe it

With every touch of you

It's like I've started dreaming

Guess heaven's not the far away

And I'll be singing

La la la la, la la la la

You're breaking me

La la la la, la la la la

You're breaking me

La la la la, la la la la

You're breaking me

La la la la, la la la la

I'm just right here dancing around to the rhythm

The rhythm that you play when you're breaking my heart

You know that I can't get you out of my system

Yeah right from the start you play with my heart

Topic and A7S Breaking Me

