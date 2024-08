בילי אייליש מצטרפת לרמיקס חצוף, סקסי, עדכני של שיר מתוך Brat של צ’ארלי XCX. היא האורחת המפורסמת האחרונה שמופיעה לצד צ'רלי XCX ברמיקס החדש הזה של "Guess", אייליש עושה כשהיא מנופפת בתחתונים, ופיתוי לוחש בקולה. היא כנראה מבינה את האפקט: סרטון התחתונים צבר שני מיליון צפיות בן לילה. הרמיקס וגם השיר המקורי הופקו על ידי האריסון פטריק סמית', הלא המכונה Dare, שהוסיף מעט בס נוסף לחלקה של אייליש

הרמיקס מאופיין בסגנון אלקטרו-פופ עם השפעות ניכרות של הפקות עכשוויות נוצצות, מקצב דינמי ובס בולט. הטקסט של השיר מציגה נושא של חוסר ודאות ותהיות בטקסטנועז (“try it, bite it, lick it, spit it / Pull it to the side and get all up in it / Kiss it, bite it, can I fit it? / Charli likes boys, but she knows I’d hit it / (Knows I’d hit it) / Charli, call me if you’re with it.”) כאשר שתי הזמרות מביעות ספקות וחוסר ביטחון במערכת יחסים. השילוב בין הקול הייחודי של בילי אייליש לבין סגנון השירה האנרגטי של צ’ארלי XCX יוצר דינמיקה ייחודית.

התגובות לשיר היו מעורבות. חלק מהמאזינים והמבקרים ציינו לחיוב את ההפקה המוזיקלית ואת הכימיה בין שתי הזמרות, אך אחרים הרגישו שהשיר אינו ממצה את הפוטנציאל של שיתוף הפעולה בין שתי אמניות בכירות כל כך. כמו כן, ישנם אלו שחוו שהשיר קצת יוצא דופן מהקטלוג האישי של שתי הזמרות, ואולי לא מייצג את האופי האמנותי שלהן באופן מלא. היתה גם טענה כי אייליש הצטרפה לרמיקס מטרות רווח מסחרי… מי שמכיר אותה ממש לא יסכים.

Charli xcx – Guess בהשתתפות בילי אייליש