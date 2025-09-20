Cuban Revolución Jazz הוא אוסף כפול בז’אנר ג’אז קובני / לטיני‑ג’אז, שיצא ב־1999, הכולל מגוון אמנים קובניים בולטים ויצירות שממחישות את העושר והעומק של המוזיקה הזו.

האוסף כולל נגנים בינלאומיים מהשורה הראשונה של הלטין־ג’אז והג’אז העולמי הקובני ביניהם: אמילנו סלוודור, רמון ואלה, גונזלו רובלקבה, ארתורו סנדובל, פקיטו דריוורה.

האוסף שוקע עמוק במקורות הקובניים והלטיניים: מקצבים אפרו‑קובניים, השפעות של קונגה, טימבלס ועוד כלים מקומיים שמעניקים תחושה של מקום וזמן — של הים, הרחובות, התרבות הקובנית.

יש שירים שמתקרבים יותר לג’אז "מוחשי" עם סולואים, אלתורים, מבנה רגיל של ג’אז; אחרים יותר‑מקוריים או עם השפעה עמוקה של מוזיקה עממית קובנית.

הקונספט המוביל הוא החיבור בין הז'אנרים – שירים שמביעים התעוררות, עם נגיעות היסטוריות ותרבותיות קובניות, לצד השפעות מודרניות יותר של ג’אז ולטין.

האוסף מהווה נקודת כניסה מצוינת למי שרוצה להבין מהי מוזיקת ג’אז קובנית / לטין‑ג’אז מכל הצדדים: הסגנוני, ההיסטורי והוירטואוזי, כמו גם חיזוק העניין במוזיקה קובנית בעולם שאחרי ה‑Buena Vista Social Club והפרויקטים הדומים על כל העושר של התרבות המוזיקלית הזו.

A Chano Pozo – Irakere – שילוב של כלי נשיפה, מקצב אפרו‑קובני חזק, וסולו שמראה וירטואוזיות גבוהה.

Nueva Cubana – Gonzalo Rubalcaba – קטע ארוך יחסית, עם השקעה בלחן, במורכבות הרמונית ואלתורים מרגשים

Red Moon – Arturo Sandoval – ענק חצוצרה שמנגגן רגש ומניע את הקטע

Pisando El Césped – Gonzalo Rubalcaba – אלתור, דינמיקה והשפעה של כלים קובניים מסורתיים עם חופש ג'אזי.

A Night In Tunisia – Arturo Sandoval – קלאסיקת ג'אז שמקבלת פרשנות קובנית מעניינת, ומציגה יכולת לשלב מורשת בינלאומית עם זהות מקומית

Lorenzo's Wings – Paquito D'Rivera – נגיעות קלאסיות של חצוצרה ואלמנטים שמייצגים גשר בין ג’אז קובני ולטיני קלאסי.

Cuban Revolución Jazz הוא אוסף איכותי שמביא את הקלידים, הקונגות, הסולואים, הג’אז והרגש הקובני למרכז הבמה. זה פסיפס קולקטיבי שמרכז אמנים גדולים של הז’אנר, מספר סיפור תרבותי, מציג מגוון ושומר על כבוד למסורת. למי שאוהב מוזיקה שיש בה הכל — טכניקה, רגש, סיפורים — חשובה, הוא מהווה נכס מוזיקלי. הוא מזכיר שהג’אז הקובני לא רק סגנון מוזיקלי — אלא דרך, זהות, היסטוריה שממשיכה לחיות דרך הצלילים.