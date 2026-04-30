Demons ו־Thunder של אימג'ן דרגונס צברו יותר משלושה מיליארד השמעות כל אחד בספוטיפיי

אימג'ן דרגונס Imagine Dragons – להקה של הישגים גדולים, וכעת הם רשמו עוד שניים כאלה. שני שירים של הלהקה מלאס וגאס, “Demons” ו־“Thunder”, חצו לאחרונה את רף שלושת מיליארד ההשמעות בספוטיפיי. אלו הם השירים השני והשלישי של הלהקה שמגיעים להישג הזה, אחרי “Believer”, שכבר מתקרב לארבעה מיליארד.

כאחת מלהקות הרוק המגדירות של הדור שלהן, אימג'ן דרגונס הם חלק קבוע ממועדון המיליארדשל ספוטיפיי — פלייליסט הכולל שירים עם לפחות מיליארד השמעות בפלטפורמה. ללהקה יש 11 שירים ברשימה: “Believer”, “Demons”, “Thunder”, וכן “Radioactive”, “Enemy”, “Sucker For Pain”, “Natural”, “Whatever It Takes”, “Bones”, “Bad Liar” ו־“Top Of The World”. הם היו ההרכב הראשון שהגיע למספר דו-ספרתי של שירים במועדון הזה.

“Demons” הוא הוותיק מבין שני השירים שחצו כעת את שלושת המיליארד. הוא נכלל באלבום הבכורה של הלהקה משנת 2012, Night Visions, ויצא כסינגל רשמי בתחילת 2013. השיר סייע ללהקה לבסס את מעמדה בצמרת מצעדי הפופ, כשהוא ממשיך את הצלחת הלהיט “Radioactive” ומגיע לעשירייה הראשונה של Billboard Hot 100. בשנת 2014 הוא זכה בתואר שיר הרוק האלטרנטיבי של השנה בטקס iHeartRadio Music Awards.

“Thunder” יצא בשנת 2017 לקראת האלבום Evolve. כמו “Demons”, גם הוא היה הסינגל השני מהאלבום שהגיע לעשירייה הראשונה במצעד ה־Hot 100, אחרי “Believer”ו – . “Thunder” הוא סיים את 2017 כאחד מעשרת השירים הנמכרים ביותר של השנה, זכה לשבחי הביקורת . הוא גם היה מועמד לפרס גראמי להופעת פופ של צמד/להקה בשנת 2018 — אותה שנה שבה אימג'ן דרגונס היו הלהקה המושמעת ביותר בספוטיפיי.

השירים “Demons” ו־“Thunder” הם שני להיטים שונים מאוד באופי, אבל יחד הם מדגימים בדיוק מה הפך את הלהקה לכוח מרכזי בפופ־רוק של העשור האחרון. הייחוד של שני הלהיטים הוא בכך שהם מייצגים שני קצוות של אותה להקה: אחד פונה לרגש ולעומק, השני לפשטות ולכוח של חזרתיות, ובשניהם אימג'ן דרגונס יודעים לזקק רעיון פשוט להפקה שתופסת מיליונים.

