סוף ידוע מראש? DMX הראפר והשחקן הניו יורקי נפטר בגיל 50

DMX היה בן 50 במותו. זהו הראפר הניו יורקי שמאחוריו שירים איקוניים כמו Party Up ו – X Gon' Give It to Ya, גם כוכב סרטי האקשן כולל Exit Wounds, Cradle 2 the Grave ו- Romeo Must Die. DMX, ששמו האמיתי היה ארל סימונס, נפטר בבית החולים ווייט פליינס בניו יורק בעקבות מנת יתר של סמים והתקף לב שלאחר מכן. הוא נאבק בגלוי בהתמכרות לקוקאין, ובעיות הסמים שלו אילצו אותו לבטל סדרה של הופעות חיות שנקבעו בשנת 2019 ולנסות גמילה.

DMX הגדיר את ההיפ הופ בסוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים, נחשב למקורי מבני דורו, וזכה במעריצים ולביקורות טובות על הסגנון האגרסיבי שלו שהציג בקול המחוספס, שאי אפשר לטעות בו. חמשת הראשונים מתוך שמונה אלבומי האולפן בקריירה שלו הגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד, והוא מכר הרבה יותר מ -20 מיליון תקליטים.

כוחו המוזיקלי של DMX נעוץ ביכולתו להיות מסחרי תוך שמירה על אמינותו כראפר הארדקור. העוצמה והתיאטרליות היו הסימנים המסחריים שלו, החל ממבנה גופו השרירי והקעקועים ועד ההגשה האגרסיבית של שיריו. הטקסטים של שיריו עברו בין חשבון נפש כואב להארת סכנות החיים האמיתיות והנוכחות ביותר ברחוב.

DMX נולד ב -18 בדצמבר 1970 במאונט ורנון, ניו יורק וגדל ביונקרס. הוא חווה ילדות בעייתית – התעללות פיזית איומה מצד אמו בגיל צעיר מאוד. הוא בילה הרבה מחוץ לביתו רוב שנות נעוריו, פיתח את התעניינות במוזיקה ואימץ לראשונה את שם הבמה שלו, קיצור של Dark Man X.

בשנת 1984, DMX החל לעשות ביטבוקס עבור ראפרים מקומיים אך בגלל שורה של בעיות משפטיות, הקריירה נתקעה. למרות זאת הוא צבר באז על הדמואים ששחרר, והסינגל הראשון שלו, "Born Loser", שוחרר ב- Ruffhouse, חברת בת של Columbia Records, בשנת 1992.

גם אחרי שסורב ע"י החברה, המוניטין המחתרתי שלו המשיך לגדול כשהפך לאחד האמנים הלא חתומים המבוקשים ביותר באותה תקופה, מעמד שהתחזק באירוחים שלו כמו LL Cool J ובסינגל של ג'יק ג'רונימו האיקוני "Time to Build"בשנת 1995. בשיר זה הוצגו גם שני ראפרים אחרים שלא היו ידועים אז – ג'יי זי וג'ה רול – כולם ימשיכו לשלוט במצעדים ובתרבות האמריקאית בסוף שנות ה -90 ותחילת שנות האלפיים.

ב -1998 הוציא DMX את סינגל הבכורה "Get at Me Dog" ובאותה השנה הוציא גם אלבום האולפן הראשון שלו, It's Dark and Hell Is Hot, שהציג גם את להיט המועדונים והמצעדים "Ruff Ryders Anthem", שסימן גם את חברת התקליטים Ruff Ryders.

It's Dark and Hell Is Hot היה אלבום פורץ, שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד 200 ונמכר ביותר מחמישה מיליון עותקים. DMX הפך אמן מיינסטרים, על רקע הצלחת שירים My Flesh, ו – Blood of My Blood. הוא היה האמן הראשון שהציג שני אלבומי בכורה במקום הראשון באותה שנה.

אלבום האולפן השלישי שלו, "1999 … And Then There Was X", היה יצירתו הנמכרת ביותר, – חמש פעמים מעמד פלטינה. הוא היה מועמד גם לשני גראמי, כולל אלבום הראפ הטוב ביותר. התקליט הכיל את "What's My Name", את ו"What These Bitches Want" וכן את הסינגל הנמכר ביותר שלו Party Up (Up in Here) בהפקת Swizz Beatz, שזכה בפרס גראמי הטוב ביותר על ביצוע סול ראפ.

בשנת 1999, DMX נתן הופעה אנרגתית בלתי נשכחת בפני מאות אלפי מעריצים בפסטיבל וודסטוק 99. שני אלבומי האולפן הבאים שלו The Great Depression ו-Grand Champ, המשיכו את רצף אלבומי מקום ראשון שלו, והוא זכה במועמדות לפרס גראמי על ביצועי סולו הראפ הטוב ביותר לסינגל "Who We Be". מבין שלושת אלבומי הנוספים האחרון שבהם, Redemption of the Beast, ייצא בשנת 2015.

סוף ידוע מראש? לאורך השנים, האינטנסיביות הרגשית , המאבק שלו עם שדים פנימיים, הובילו את DMX לשנים של שימוש בסמים, תקופות גמילה, מעצרים מרובים ועונשי מאסר בגין עבירות כולל סמים ואחזקת אקדח ללא רישיון. התאכזרות בבעלי חיים, העלמת מס ותקיפה.

