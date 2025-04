השיר שנפתח כסרט מתח, ממשיך בקצב אמצע שעולה על נתיב מרכזי. קול הפלצט הנעטף בקולות שירה הרמוניים משדר קטע כמו מתוך שיחה אקראית – ניסיון הרגעה למי שנמצא מולו בסיטואציה לחוצה שבה מוצעים פתרונות הקלה (לפתוח חלון? לצאת לטיול?) מתוך תהיה שיש מצב להיחלץ מהטראומה.

המוסיקאי יואב חורב מוציא לדרך את הפרויקט Donna Spelling. פופ אחר, אקזוטי, מסוג האפטר גלואו (Afterglow), לא ז’אנר רשמי מובחן כמו רוק או היפ-הופ, אלא מונח שמתאר מוזיקת אווירה מאוד מסוימת. השיר נשמע רגוע, מלנכולי-מתוק, נוגע ברגע מסוים של התרחשות בקצב בינוני, באווירה חלומית, תוך שימוש שימוש בהרמוניות רכות, בסאונד מעט “מעורפל”, נגיעות אלקטרוניות עדינות. מיוחד, מעניין, אחר, אלטרנטיבי, מסקרן באשר להמשך.

Donna Spelling Window

Is there a way

for me

?to help you feel OK

Should I open

?the window

Make it break it take it

it's all the same

Just look outside the window

Perhaps, perhaps

you're not afraid

Perhaps, perhaps

It didn't happen

(every moment make it happen-

a way)

How about we take a short

?walk outside

You don't have to be

all by yourself

Just one small step

will get you there

1 & 2 & 3

we are there

Perhaps, perhaps

you're not afraid

Perhaps, perhaps

It didn't happen

(every moment make it happen-

a way)