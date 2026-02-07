Everything But The Girl Fuse

האלבום Fuse (2023) של Everything But The Girl הוא נקודת מפנה שקטה אך עמוקה בקריירה של הצמד טרייסי ת’ורן ובן ווט. זהו אלבום פחות מהפכני מ-Walking Wounded שקדם לו, אך אינטימי, מהורהר ובשל יותר – אלבום של התכנסות פנימה אחרי הצלחה, ולא של רדיפה אחריה.

Fuse בוחר להוריד הילוך. לא חזרה לאקוסטיות המוקדמת, אלא עידון של האלקטרוניקה: פחות רחבה, יותר פנימית/ זהו אלבום של זוג שכבר לא צריך להוכיח כלום – אלא רוצה לדייק.

המוזיקה נשענת על דאון־טמפו' גרוב רך' טקסטורות אלקטרוניות דקות' בסים עגולים ולא אגרסיביים אין כאן פיקים דרמטיים או “רגעי מועדון”. הכול נשאר בגובה העיניים – או יותר נכון, בגובה הלב.

העיבודים מייצרים תחושה כמעט פיזית של אינטימיות' כלים מעטים' מרווחים/ זו מוזיקה שמבקשת האזנה קרובה, לא רחבת ריקודים.

הקול של טרייסי ת’ורן הוא המרכז הרגשי – לא דרמטי' לא מתפרץ/ הכוח שלה הוא ברגש לא מנופח, כזה שמחלחל לאט. זה קול של בגרות רגשית – לא של כאב צעיר, אלא של התבוננות מפוכחת.

השירים אומרים התפכחות. אין אידיאליזציה. יש קבלה. זמן אינו אויב דרמטי, אלא כוח שוחק, רגשות שנחלשים, תשוקות שמשנות צורה, אהבה שהופכת להרגל – לא בהכרח לרעה. זה אלבום שנועד להישמע כמקשה אחת, לא כאוסף להיטים. זוהי אחידות שעלולה להיתפס כמונוטוניות, אבל מה שחזק באלבום אינטימיות כנה, הפקה עדינה ומדויקת, כתיבה בוגרת ולא מתנחמדת, קול נשי שאינו מתאמץ להרשים. שירים שעוסקים בוויתור, אובדן וקבלה שקטה.לא דרמה, אלא השלמה.

למרות אחידות מסוימת בטון, Fuse הוא אלבום שמעמיק ככל שמאזינים לו. טרייסי ת’ורן ובן ווט משתמשים בו בביוגרפיה האישית והתרבותית שלהם כדי לבחון מה אובד ומה נשמר לאורך החיים. יש בו אבל ישיר כמו ב־“Lost”, שנוגע במות אמה של ת’ורן ובהתפרקות תפיסת עולם לצד אובדנים קיומיים יותר, שמובעים דרך עיוותים עדינים בקולה המזוהה.

ת’ורן משחקת עם הקול כמרחב זהות: לפעמים הוא מתרחק, נטמע ברקע, כמעט נעלם, לפעמים הוא נשמע יבש, מנוכר או אפילו גברי, כמו ב־“Interior Space”, שנוגע בשינויים גופניים ונפשיים של גיל המעבר. ב־“When You Mess Up” היא מציעה חמלה עצמית נדירה, אך מסרבת לרכך את הכאב, וגם כאן, הבחירה בקול רובוטי מדגישה את הניכור של השיח העכשווי.

התוצאה היא אלבום שקט אך טעון, שלא מחפש דרמה אלא התבוננות. כזה שמדבר על אובדן לא כטרגדיה רגעית, אלא כתהליך מתמשך של חיים שלמים.

Everything But The Girl – Run A Red Light

Everything But The Girl – Nothing Left To Lose

Everything But The Girl – No One Knows We’re Dancing