פעם ראשונה מצא מישהי מיוחדת זה שתעניק לך תחושה של אושר חסר גבולות. סטיבי וונדר היה רק בן 17 כשהקליט את השיר לראשונה. שר מכל הלב. השיר נכתב על ידי כותבי השירים של מוטאון רון מילר ואורלנדו מורדן, והוקלט במקור בשנת 1966 על ידי זמרת ג'אז / נשמה, ז'אן דושון (Jean DuShon) שמה, שהיתה חתומה בחברת Chess records. מילר הקליט את דושון כשיר הדגמה (דמו), אבל אהב כל כך את הגרסה שלה, שחשב כי השיר צריך להישאר שלה. המדיניות של ברי גורדי, מנהל מוטאון, היתה שיצירות שנכתבו ע"י כותבי השירים של החברה, ישארו אצל האמנים שלה. הראשונה מ"מוטאון" שהקליטה את השיר זאת הייתה ברברה מקנייר, שביצעה אותו מאוחר יותר בשנת 1966 בספיישל טלוויזיה והוציאה אותו באלבומה Here I Am. בהמשך מוטאון הקליטה את השיר עם להקת The Temptations, שהוציאה אותו בשנת 1967 באלבום In Mellow Mood.

כל גרסאות השיר עד לנקודה זו היו בלדות. סטיבי וונדר היה הראשון שהגביר את הקצב והשתמש בעיבוד שמח. גרסתו של וונדר המתינה בכספות מוטאון כמעט שנה לפני שגורדי שיחרר אותה סוף סוף בשנת 1968. התברר כי הגרסה הזו הפכה אחד הלהיטים של מוטאון ולמעשה זו שנשארה ומושמעת עד היום. מבין הגרסאות הנוספות המוכרות של השיר – פרנק סינטרה וטוני בנט.



For once in my life I have someone who needs me

Someone I’ve needed so long

For once unafraid I can go where life leads me

Somehow I know I’ll be strong

For once I can touch, what my heart used to dream of

Long before I knew

Oh someone warm like you

Would make my dream come true, yeah yeah (For once in my life)

For once in my life I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before (Not like it's hurt before)

For once I have someone I know won't desert me

I’m not alone anymore (I’m not alone anymore)

For once I can say

This is mine you can’t take it

As long as I know I have love I can make it

For once in my life I have someone who needs me (Someone who needs me)

Hey hey hey, yeah (Someone who needs me)

Oh baby, Lord baby

(For once in my life)

For once in my life I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before (Not like it's hurt before)

For once I have something I know won't desert me

I’m not alone anymore (I’m not alone anymore)

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: